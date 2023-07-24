Киев опять попытался атаковать Москву беспилотниками

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил сегодня утром, что удары беспилотников по двум нежилым зданиям в районе проспекта Лихачева были зафиксированы около 4:00 понедельника. Значительных разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.

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Минобороны России заявило, что попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами пресечена с применением средств радиоэлектронной борьбы. Есть информация о том, что беспилотники потеряли управление и потерпели крушение, не достигнув намеченных целей.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма.

После падения беспилотников частично перекрывалось движение по Комсомольскому проспекту в Москве. К 10 часам утра движение в в сторону центра было восстановлено полностью, а в направлении области – по 3 и 4 полосам движения, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Коме того, утром стало известно, что беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском АО на территорию центрального кладбища. Пострадавших нет.

Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. 4 июля в столице и области были сбиты 5 дронов: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.

