Село Клещеевка, пригород Артемовска, находится под контролем российских Вооруженных Сил, информация о его оставлении является провокацией врага. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник главы ДНР Ян Гагин.

«Что касается Клещеевки, она под контролем наших сил, и все эти инсинуации на счет того, что украинцы ее взяли, контролируют ее - это не так, это ложь, работа ЦИПСО», - сказал представитель администрации региона.

По словам Гагина, временное оставление российскими подразделениями позиций в «серой» зоне может носить характер ловушки для противника, с целью выманить его под артиллерийский обстрел. «Как раз ситуация вокруг Артемовска таким образом и выглядит. То есть там населенные пункты в "серой" зоне переходят из рук в руки по нескольку раз буквально за сутки. Это случается как раз из-за того, что мы допускаем противника на какой-то рубеж для того, чтобы просто размотать его артиллерией», - пояснил советник Пушилина.

Напомним, бои в пригородах Артемовска продолжаются и после освобождения города войсками России в мае 2023 года.