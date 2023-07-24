Кремль дал ответ на атаки Москвы украинскими БПЛА

Сегодняшняя атака украинскими беспилотниками Москвы получит ответ в виде достижения целей СВО. Об этом заявил журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться и ее цели должны быть достигнуты», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об ответных российских мерах после атаки украинских дронов на Москву.

Одновременно Песков заявил, что для обеспечения безопасности российских регионов от подобных атак принимаются все меры, дополнительные поручения президента в связи с этим скорее всего не потребуются. «Здесь вряд ли они требуются. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, все принимаются меры уже. Вы видите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Поэтому принимаются меры, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы государства.

Напомним, сегодня Украина осуществила попытку атаки беспилотными летательными аппаратами российской столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения дронов повреждены два нежилых здания, на Комсомольском проспекте и на улице Лихачева. Позднее Министерство обороны России официально признали факт воздушной атаки российской столицы, заявив о подавлении двух беспилотников средствами РЭБ, в результате чего произошло падение БПЛА.