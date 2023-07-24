Международный совет по зерну спрогнозировал рост экспорта российской пшеницы и падение — европейской

Россия сможет в текущем сельхозгоду поставить на мировой рынок на 500 тысяч тонн пшеницы больше, нежели прогнозировалось ранее. Об этом сообщает «Интерфакс», приводя данные июльского обзора Международного совета по зерну (МСЗ). На 600 тысяч тонн, по данным ведомства, может вырасти и общий экспорт зерновых Москвой.

Как указывает «Интерфакс», МСЗ повысил прогноз экспорта российской пшеницы с 44,7 млн тонн до 45,2 млн тонн, за период с июля 2023 года по июнь 2024 года. Общий экспорт зерновых из России может также увеличиться, составив 55,2 млн тонн против 54,6 млн тонн, прогнозируемых до этого. Прогноз сбора пшеницы и зерна в этом году в России не изменился, и составляет 83,6 млн тонн и 125,5 млн тонн соответственно.

Вместе с этим, понижен прогноз ближайшего российского конкурента на данном рынке, Евросоюза. Так, экспорт пшеницы из ЕС, по данным МСЗ, может составить 35,7 млн тонн, вместо 36,2 млн тонн, прогнозируемых еще в июне. Общий экспорт зерновых странами Старого Света прогнозируется в количестве 49,9 млн тонн, ранее - 50,4 млн тонн.

Напомним, президент Владимир Путин, комментируя прекращение Россией зерновой сделки в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил, что в 2023 году в стране ожидается рекордный урожай.