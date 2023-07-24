Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 24 июля сообщил оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно его информации, на Красно-Лманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки ВС РФ «Центр» отражены 5 атак ВСУ в районе населённого пункта Невское (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Кармазиновки (ЛНР), Ямполовки, Торского и Серебрянки (ДНР). В районе Новолюбовки (ЛНР) пресечена деятельность ДРГ. Уничтожено до 195 боевиков, 4 БМП, 4 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 2 гаубицы (Д-20, Д-30).

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки ВС РФ, ударов авиации и огня артиллерии были успешно отражены 6 атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР) и Клещеевка (ДНР). Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка (ДНР). ВСУ потеряли 160 боевиков, 2 автомобиля, танк, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, гаубицу «FH-70» производства Великобритании и самоходную гаубицу «Гвоздика». В районе населённого пункта Авдеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки ВС РФ «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка (ДНР) и Левадное (Запорожская область).

На Запорожском направлении ударами авиации и огнём артиллерии ВС РФ поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки (Запорожская область). В районе Мирного (Запорожская область) пресечена деятельность ДРГ.

ВСУ потеряли на двух этих направлениях до 120 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную гаубицу «Гвоздика». В районе Каменского (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное (Харьковская область). Уничтожено до 95 боевиков, 3 пикапа, 2 боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства. Уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Крахмальное (Харьковская области).

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 45 боевиков, 2 автомобиля и 2 гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Змиевка (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах. В районе населённого пункта Дзержинск (ДНР) поражён узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Орехов и Малая Токмачка (Запорожская область) поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили снаряд РСЗО «HIMARS», а также уничтожили 35 БПЛА в районах населённых пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка (ЛНР), Березовое, Белогоровка (ДНР), Зелёный Гай, Пятихатки (Запорожская область), Новая Каховка и Саги (Херсонская область).

Всего за всё время СВО российские силы уничтожили 457 самолётов, 243 вертолёта, 5 236 БПЛА, 426 ЗРК, 10 868 танков и других боевых бронированных машин, 1 139 боевых машин РСЗО, 5 585 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 860 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге Минобороны 23 июля Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Однако были остановлены и понесли большие потери. Только на одном Донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 370 боевиков, 24 автомобиля, 6 боевых бронированных машин, 3 склада боеприпасов, 2 артиллерийские системы М777 производства США и самоходную гаубицу «Гвоздика».

