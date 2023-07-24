Минпромторг заявил о 12-кратном росте выпуска боеприпасов в России

Россия увеличила обьем ежемесячного производства средств поражения в 12 раз. Слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сказанные на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе, приводит РИА Новости.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — цитирует информагентство заявление главы Минпромторга.

Мантуров отдельно указал, что почти все предприятия ОПК выдерживают столь напряженные планы и графики по срокам и объемам. «Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями», — сказал министр.

Напомним, ранее премьер российского правительства Михаил Мишустин заявил, что предприятия ОПК работают в режиме максимальной загрузки, многократно увеличив выпуск продукции для нужд СВО, и совершенствуя образцы вооружений и техники.

