«Нафтогаз» объявил о прекращении поставок газа «последней надежды»

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз», которая последние три года исполняла функции поставщика газа для потребителей, лишившихся такого топлива, объявила о прекращении поставок с 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года, у ООО "ГК "Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки», — сообщили в компании.

В «Нафтогазе» уточнили, что за время пребывания на рынке в качестве поставщика «последней надежды» обеспечили газом более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, в том числе теплоэнергетические предприятия.

По украинскому законодательству, «Нафтогаз» является компанией-гарантом, которая поставляет газ потребителям, оказавшимся без топлива, в течение 60 дней, пока не будет найден другой поставщик.

