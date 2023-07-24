«Норникель» нарастил производство платины и палладия

По итогам первого полугодия «Норильский никель» увеличил производство палладия на 5%, а платины — на 15%. При этом выплавка никеля снизилась на 9% из-за планового ремонта печей, говорится в отчете компании.

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«Мы увеличили производство металлов платиновой группы за счет роста добычи руды на руднике Медвежий ручей, повышения эффективности доизвлечения драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания в цехе электролиза никеля Кольского дивизиона, а также переработки ранее накопленного незавершенного производства. В то же время производство никеля снизилось по плану в связи с сезонным фактором – межнавигационной паузой в Дудинском порту, а также по причине проведения плановых ремонтов печей на Надеждинском металлургическом заводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике», — отметил старший вице-президент–производственный директор Сергей Степанов.

Из отчета компании следует, что за январь-июнь была произведена 91 тыс. тонн никеля (-9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), причем весь объем получен из собственного сырья. Выплавка меди сохранилась на прошлогоднем уровне 203 тыс. тонн. Производство платины выросло до 367 тыс. унций (+15%), палладия — до 1,482 млн унций (+5%).

«В первом полугодии мы проводили тестирование и начали постепенную замену выбывающего горного оборудования, ранее использовавшегося в компании, на оборудование новых поставщиков из дружественных стран. Успешная реализация программы замены оборудования является важным условием достижения наших операционных планов», — добавил Степанов.

Компания также подтвердила прежний производственный прогноз. Предполагается, что выплавка никеля по итогам текущего года составит 204-214 тыс. тонн, меди — 353-373 тыс. тонн, палладия — 2,407-2,562 млн унций, платины — 604-643 тыс. унций.

