«Норникель» зацепился за палладий

ГМК «Норильский Никель» в первом полугодии 2023 г. снизил производство никеля на 9%, до 91 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании. Старший вице-президент — производственный директор Сергей Степанов заявил, что снижение было плановым и объяснил его проведением ремонтных работ печей на Надеждинском металлургическом заводе, а также мельницы на Талнахской обогатительной фабрике.

Производство меди за полугодие составило 203 тыс. тонн, что соответствует уровню годом ранее.

При этом за январь-июнь 2023 г. возросло производство палладия и платины — на 5% (до 1 482 тыс. унций) и на 15% (до 367 тыс. унций) соответственно. Рост выпуска этой номенклатуры объясняется увеличенным содержанием металлов платиновой группы в файнштейне Норильского дивизиона, а также повышением операционной эффективности Кольского дивизиона после осуществления ряда мероприятий.

Производственные показатели «Норникеля» оказались в рамках прогнозов аналитиков, однако акции компании торговались в понедельник чуть лучше рынка из-за роста производства металлов платиновой группы.

Первое полугодие 2023 г. для «Норникеля» выглядит слабее с точки зрения как объемов производства, так и цен на металлы, пишет в своем обзоре руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов.

«По нашим расчетам, стоимость корзины металлов “Норникеля” опустилась на 25% с начала года. Однако фактические результаты продаж могут потенциально оказаться выше производства на фоне ранее накопленных запасов», — отмечает он.

Но при этом аналитики Альфа-Банка видят целевую цену акции ГМК на уровне 19,949 тыс. руб. В конце торгового дня понедельника одна бумага стоила около 16,1 тыс. руб.

Еще более оптимистичны эксперты БКС.

«Сохраняем позитивный взгляд на компанию с учетом слабого рубля, нивелирующего коррекцию цен на металлы компании за последние месяцы, а также сильного фундаментального бизнес-профиля компании. Подтверждаем рекомендацию “Покупать” (цель на 12 месяцев 22 000 руб.) и ждем возврата к дивидендам во II полугодии 2023 г. на фоне высвобождения оборотного капитала в течение 2023 г. после рекордного оттока средств в 2022 г.», — говорят они.

Решение вопроса с дивидендами действительно может поддержать акции ГМК. Именно за щедрые выплаты акционерам несколько раз в год инвесторы ранее любили эту бумагу. Однако еще в прошлом году основной бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин говорил, что впредь дивиденды не будут большими.

Стоит также отметить, что сейчас дивидендный фактор уже не сможет оказывать столь весомую поддержку рынку акций, как это было в начале года. Из-за повышения ключевой ставки Банка России и ожидания ее дальнейшего роста, доходности безрисковых ОФЗ уходят в двузначную область. Таким образом, дивидендная доходность акций даже в 7—8% для бумаг, не имеющих очевидного сильного потенциала роста, становится малоинтересной.

С точки зрения технического анализа, акции «Норникеля» пытаются закрепиться выше верхней границы боковика, в котором они пребывали с ноября прошлого года. В любой момент частные инвесторы, любящие скупать отставшие от рынка бумаги, могут активизироваться. В этом случае игроки на понижение, жаждущие увидеть бумагу чуть более чем по 14 тыс. руб., будут вынуждены закрывать шорты, что лишь усилит рост.

Однако это вовсе не обязательный сценарий. Сейчас инвестиционный оптимизм на рынке выдыхается, многие задумываются о начале фиксации среднесрочной прибыли. При начале коррекции акции «Норникеля» не будут расти, хотя и могут выглядеть лучше рынка.