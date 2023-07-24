Новая атака украинских беспилотников на Крым: снова попадание в склад боеприпасов

В военном ведомстве уточнили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. 11 из них упали в акватории Черного моря, три — на территории полуострова. Еще три беспилотника были сбиты средствами ПВО.

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Ранее о пресечении атаки дронов на Крым сообщил его глава Сергей Аксенов. При этом, по словам Аксенова, один беспилотник попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Обломками другого БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Как сообщил глава Крыма, движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности.

Министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил в своем телеграм-канале, что перевозка пассажиров поездов из-за закрытия участка в Джанкойском районе Крыма организована по схеме поезд-автобус-поезд.