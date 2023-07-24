Новости спецоперации: ВСУ начали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении

На Запорожском участке фронта боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен большими группами вплоть до взводов.

Об этом в интервью телеканалу «России 24», выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться, – подчеркнул чиновник. – И сдаётся уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями, ротных пока не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали».

Согласно его данным, ВС РФ «устойчиво» держат линию обороны в регионе, при этом Балицкий отметил, что боевой дух у российских бойцов прекрасный. Возвращаясь к сдающим в плен боевикам, врио главы региона подчеркнул, что для всех кто принимает такое решение организовано «достойное» содержание, «никого никто не бьёт и не пытает».

Как ранее писал «Эксперт», по данным главы общественного движения «Мы вместе с Россией!» Владимира Рогова, ВС РФ остановили в Запорожской области крупное наступление ВСУ на Ореховском участке фронта.

