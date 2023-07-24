Признаюсь , я не ожидал такого повышения ставки

Предполагал, что Банк России «прислушается» к многочисленным голосам «реального сектора» и не изменит ставку на фоне ожидания «плодоовощной дефляции» или повысит на символические 0,25%.

Статья по теме: Банк России принял сверхжесткое решение

Но Банк России показал, что мнения лоббистов разных отраслей и направлений ему интересны только с точки зрения общего фона. Свою цель по инфляции и свои обоснования влияния факторов на рост цен Банк России демонстрирует всем и уверенно.

За прошедшие выходные прочитал в каналах и сетях много всякого про решение ЦБ, но очень мало позитивного, а во-вторых, что особенно удручает, неаргументированных оценок решения.

Критиков у ЦБ много. В том числе, и выдающихся, и заметных, обладающих медийным весом. И их «предложение» находит «спрос».

«Чтобы не было экономического роста, надо поднять ставку»;

«В ЦБ засели враги»; МВФ рулит;

«Набиуллина несёт чушь» и прочие не самые лестные высказывания...

Но лучше посмотреть и оценить первоисточник, чем пережёвывать кем-то что-то вброшенное. О чём же говорит Председатель Центрального Банка:

Вырос спрос, прежде всего со стороны госсектора. Причины роста государственного заказа с начала 2022 года понятны. И динамика роста спроса опережает возможности предложения. Быстро не отладить оборудование, не подготовить персонал и т.д. Трудно с этим спорить. Спрос вырос. Причём, платёжеспособный спрос, с гарантированной оплатой. До сих пор волонтёры СВО отмечают резкий рост цен на экипировку. У Набиуллиной был другой пример — туризм. Тоже заметно, как на фоне спроса выросли цены без улучшения качества. Поставим отметку «согласен» с этим аргументом ЦБ. Второе о чём говорила Набиуллина — об ограничения роста экономики в отдельных секторах. Тоже соглашусь. Кадровый резерв практически исчерпан, производственные мощности загружены. Инвестиции не дадут результата сейчас, немедленно. Продолжается действие санкций Следующий эффект — снижение курса рубля, как реакция на возросший импорт и, соответственно, инфляционные ожидания.

Что делает народ, когда слышит «Скоро всё подорожает!»?? Правильно! Снимает последние деньги с вкладов и покупает крупу, тушёнку, восьмой (по счёту) телевизор и восьмой (по модели) айфон. «Иначе деньги пропадут». Деньги уходят со счетов физических лиц, исчезают сбережения и накопления. «Длинных денег» становится меньше. Да, деньги никуда не исчезают, они остаются в обороте, на счетах компаний, перепродавших крупу и телевизоры, но как ресурс для кредитования становятся менее доступным.

Всё на месте — рост спроса, ограничение предложения, девальвация рубля, ожидания. Всё указывает на ускорение инфляции. И снижение мотивов к сбережениям. Повышение ставки вслед растущей инфляции — создание стимулов для сбережений и размещение средств в финансовые инструменты с целью сохранения этих средств. Не банкам нужны высокие ставки, а вкладчикам, чтобы они оставались вкладчиками, а не потребителями всего подряд нужного и ненужного. А уже эти ресурсы банки трансформируют в кредитные линии предприятиям. Вот они — ресурсы для кредитования производственников. Да, они дороже, но они не в крипте.

Вопреки мнению многих, у ЦБ есть и другие инструменты связать кредитную активность. Может, и жаль, что он не их комментирует. А именно так называемые «регуляторные послабления» оказали значительно влияние на положительную динамику кредитных портфелей банков. Даже при ставках 20%, 17%, 14%. Кредитование не сворачивалось. Уверен, не свернётся оно и сейчас. На рост производства сильнее действуют другие факторы...

PS: Сугубо ИМХО автора, не являющегося сопредседателем Банка России

