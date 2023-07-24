Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для россиян на постоянной основе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам.

Соответствующий документ, опубликованный на портале правовой информации, закрепляет права заёмщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. К таковым, в частности, отнесено проживание в жилом помещении, находящимся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате ЧС. В этих случаях обратиться в кредитную организацию необходимо в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов.

Согласно новому закону, в таком случае возможно потребовать от банка льготный период на срок до 6 месяцев по кредиту, если размер задолженности не превышает значения, определённого правительством. До установления правительства максимального размера кредита действуют предельные значения, прописанные в законе: для автокредитов 1,6 млн руб., для остальных – 450 тыс. руб., для кредитных карт — 150 тыс. руб.

Кредитные каникулы также предоставляются заёмщику при условии снижения у него доходов за последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год. В таком случае обратиться за кредитными каникулами можно в любой момент в течение времени действия договора.

При этом в законе прописано, что право на каникулы может быть реализовано лишь один раз за время действия конкретного договора. В течение периода кредитных каникул запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заёмщика. Однако на текущую задолженность проценты всё равно будут начисляться.

Как ранее писал «Эксперт», 18 июля депутаты нижней палаты российского парламента приняли во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий на постоянной основе право граждан РФ на кредитные каникулы по потребительским кредитам.

Напомним, изначально кредитные каникулы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей были введены в начале пандемии коронавируса. После начала специальной военной операции механизм предоставления отсрочки по платежам был модифицирован для мобилизованных граждан и учредителей ООО. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

