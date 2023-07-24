Путин заинтересовал Африку и довел Запад до истерики

Владимир Путин выступил в СМИ со статьей «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Она опубликована в понедельник в печатных СМИ восемнадцати государств черного континета, включая такие влиятельные, как Алжир, Египет, Камерун и Сенегал, а на сетевых ресурсах размещена в полночь по московскому времени.

В статье, посвященной саммиту Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27—28 июля, говорится о росте товарооборота России с африканскими странами, о безвозмездной помощи беднейшим из них и об общем стремлении к многополярному миру, основанному на международном праве и учете национальных интересов. Статья является приглашением к тому, чтобы наблюдать за событиями саммита или участвовать в нем, и она уже вызвала истерическую реакцию у бывших колонизаторов африканских стран. Например, президент Франции Макрон договорился до того, что Россия дестабилизирует ситуацию в Африке.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что добрые, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, не должны становиться предметом озабоченности кого бы то ни было. Эти «кто бы то ни были», включая Макрона, как известно, пытались сорвать саммит, давили на лидеров африканских государств, чтобы те бойкотировали мероприятие, но, судя по всему, все приедут.

Нет зерна — нет интереса

«В статье Путина перечислены темы, которые интересны странам африканского континента и будут обсуждаться на саммите. Торговля, борьба с голодом, образование, развитие технологий. В том, что именно эта повестка актуальна для африканских государств, я убедился лично, потому что только что вернулся из Йоханнесбурга, где проходила встреча политических партий стран Африки и БРИКС», — рассказал «Эксперту» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам сенатора, уговоры западных деятелей бойкотировать саммит из-за событий на Украине вызвали отторжение или непонимание у руководителей африканских стран.

«В Африке считают, что проблемы европейского континента мы должны решать сами, а когда мы выходим с диалогом на другой континент, нужно придерживаться такой линии, чтобы у собеседников был интерес к общению, — говорит Климов. — Большинству стран Африки то, что происходит вокруг Украины, неинтересно. У них очень большие свои проблемы: ужасная ситуация в военном отношении, в экологическом и социальном смысле. И когда кто-то из Европы начинает продвигать чужие политические интересы, то им, мягко говоря, обидно. Африканские страны Украина интересовала только в смысле продовольственной безопасности, и когда оказалось, что она поставляет зерно не им, а кормит Европу, то интерес пропал.»

По словам Климова, статью Путина в Африке прочитали внимательно. В публикации есть ответ на важный вопрос о том, сколько Россия может поставлять зерна (и сколько в том числе — бесплатно). Есть и разъяснения странам, которые хотят самостоятельности: что для этого нужно — в частности, уходить от неоколониальных валют.

Инвестировать в будущее уже сегодня

Как сказал «Эксперту» директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, ценность статьи заключена в ее спокойном тоне, в отсутствии жалоб на то давление, которое Запад оказывает на Россию, и из-за которого, в частности, поставки зерна в Африку пока не таковы, как всем хотелось бы.

«Не в характере президента жаловаться и тем более просить помощи — пусть моральной, — особенно у тех, кто в ней сам нуждается. Сильный не просит. Путин спокойно дает понять, что он решит проблему», — говорит Орлов.

По его мнению, президент России делает приглашает глав африканских государств совместно решать глобальные проблемы уже сегодня, не дожидаясь, когда Запад устанет от неоколониальных привычек.

«Это — как инвестиции в строительство, — говорит Орлов. — Можно вложиться в покупку жилья на этапе котлована с меньшими затратами и большей выгодой, либо заплатить двойную или даже тройную цену, когда дом уже будет построен. Фактически именно перед этой дилеммой сегодня находятся многие страны Африки, Азии и Латинской Америки: занять сторону России и иметь значительные преференции в будущем, или дождаться завершения военных действий и впоследствии обивать пороги БРИКС в надежде на добрую волю ее лидеров.»

Каков будет ответ России?

Повестка саммита будет опубликована чуть позже, но о том, какой она может быть, «Эксперту» рассказал член президиума Российского совета по международным делам Федор Лукьянов.

«Африка в нынешних условиях чрезвычайно важна в нашей международной деятельности, потому что это — совокупность стран, которые, в целом, занимают отстраненную позицию от нынешнего конфликта в Европе, — считает Лукьянов. — Это не означает, что африканские страны — пророссийские, но они точно не ходят втягиваться в антироссийскую политику США. Африканцам это не нужно, и они четко об этом говорят.»

Естественно, что африканские лидеры не хотят без нужны подставляться под карательные меры Запада за взаимодействие с Россией и будут вынуждены маневрировать. Но даже если посмотреть на результаты голосований в Генассамблее ООН, то африканские страны, за редким исключением, дистанцируются от антироссийских резолюций. Это — уже показатель очень хорошего отношения, которое наша страна заслужила, когда помогала избавиться от колониального ига и апартеида, а затем создавала основы промышленности и инфраструктуры во многих странах континента.

«Африка — чрезвычайно перспективный континент не только благодаря природным ресурсам, на которые все обращают внимание, но и благодаря огромному, постоянно растущему населению, которое заинтересовано в современном развитии. И его могут предоставить такие страны, как Россия», — говорит Лукьянов.

По словам политолога и международника, на саммите, скорее всего, прозвучит тезис о том, что мы вместе боремся против неоколониализма. Но страны Африки ждут от нас следующего шага: ответа на вопрос — что Россия может сделать для них, и для этой борьбы?

И главная интрига саммита в том, какой ответ даст Россия. Этот ответ должен, наверно, включать и продовольственную безопасность, и образование, и российские технологии, которые, возможно, не лучшие в мире, но для Африки вполне подойдут.