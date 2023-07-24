WSJ: Россия одержала победу на сырьевых рынках, продавая нефть выше потолка цен

Коллективный Запад никогда не скрывал, что целью санкций против России является снижение доходов Кремля. Поскольку основным источником доходов в РФ по-прежнему является нефтегазовый сектор, то основное внимание в финансовой войне приковано к газу и особенно нефти.

Для снижения доходов от продажи российской нефти Вашингтон, Лондон и Брюссель ввели на нее потолок цен, превышение которого является нарушением санкций. Этот потолок действует с 5 декабря 2022 года и составляет 60 долларов за баррель. Более полугода после его введения цена барреля основной марки российской нефти – марки Urals на рынках была ниже потолка.

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Однако сейчас цена нефти Urals впервые после введения потолка цен превысила, по данным компании Argus Media, 60 долларов за баррель. Wall Street Journal (WSJ) видит в этом частичную победу России над западными санкциями.

«Это свидетельствует, как минимум, о частичном приспособлении к санкциям»,- пишет WSJ.

Причем, произошло это в тот самый момент, когда тот же Запад начал писать о своей победе в санкционной войне, основываясь на том, что доходы Москвы от экспорта нефти в июне, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), снизились почти на 50% в годовом выражении.

Одним из признаков того, что в июле нефтяные доходы Москвы вырастут, по мнению WSJ, уменьшение дисконта для нефти Urals по сравнению с нефтью марки Brent до 20 долларов за баррель. Разница по-прежнему значительно больше, чем была до 24 февраля 2022 года, но она снизилась вдвое с января текущего года.

Превышению потолка способствовали, главным образом, ограничения на добычу нефти участниками соглашения ОПЕК+, в котором Россия является неофициальным лидером нефтедобывающих стран, не входящих в нефтяной картель. К тому же, значительно вырос в последние месяцы спрос на нефть Urals в Азии, где она успешно конкурирует с саудовской нефтью.

Потолок цен на российскую нефть строится на давней зависимости России от европейских и американских танкеров и западных страховых компаний. Москве пришлось срочно создавать свой флот танкеров и искать танкеры в развивающихся странах, которые не подпадают под действие американских и европейских санкций. Но конечно, полностью заменить западные танкеры для перевозки более чем 7 млн баррелей нефти, ежедневно, экспортируемых Москвой, не удалось.

Проанализировать и оценить эффективность потолка цен нелегко. Трейдеры и чиновники полагаются на дынные агентств, мониторящих цены на нефтяном рынке, но существуют сомнения в их точности, потому что информация о стоимости контрактов и сделок, как нетрудно догадаться, является закрытой.

Ряд стран, занимающих наиболее антироссийскую позицию, с самого начали считали потолок цен слишком высоким и предлагали и требовали его понизить. Однако США сконцентрировались не на конкретном размере потолка, а на его жестком выполнении. Дело в том, что существует много способов обхода ценового ограничения, начиная от перекачки нефти с одного танкера на другой и заканчивая банальной подделкой документов. Так что конкретный размер ценового потолка носит скорее условный характер. Особенно с учетом того, что Россия создает свой собственный танкерный флот и фрахтует суда, не принадлежащие западным странам, а также страхует их в страховых компаниях стран, не входящих в антироссийскую коалицию. В Минфине США, например, оценивают расходы российского Центробанка на замену западных страховых фирм в 9 млрд долларов.

Не удивительно, что в последнее время резко выросли продажи поддержанных танкеров. Так, во втором квартале 2023 года, по данным Vortexa, количество судов, работающих с находящимися под санкциями компаниями, в пять раз превышало показатель в конце 2021 года. Около 80% из них возят российскую нефть.

Почти весь нефтяной экспорт России по морю до 24 февраля 2022 г. страховали компании США, Европы и Японии (International Group of P&I Clubs). Однако уже к апрелю половина нефти и треть нефтепродуктов из России страховались не западными фирмами. По данным норвежской страховой фирмы Gard ежедневно через датские проливы, Малаккский пролив и по Суэцкому каналу проходят не менее десятка танкеров, застрахованных компаниями, не входящими в International Group.