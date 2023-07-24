Российский разведчик рассказал, когда и чем закончится СВО

Украинская армия выдохлась и больше не может выполнять указания Киева.

Об этом в интервью изданию «Московской комсомолец» заявил военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук. При этом он признал, что у ВСУ всё ещё имеются достаточно мощные резервы – около 50 тыс. человек личного состава, подготовленного натовцами. Однако у них практически не осталось техники.

В этой связи экс-разведчик считает, что у противника хватит ещё сил на месяц ведения боевых действий, после чего они обязательно выдохнутся и остановятся, перейдя или к позиционной обороне или придумают какие-нибудь другие действия.

«Возможно, это будут вялотекущие переговоры, на которых появится какая-нибудь третья сторона и всё это затянется на зиму, а к весне 2024 года какие-то определённые политические решения будут приняты, – предположил Матвийчук. – Конфликт будет либо заморожен, либо остановлен с удовлетворением каких-то требований, которые мы будем выдвигать».

По его мнению, в настоящее время ситуация в зоне СВО такова, что ВСУ реально выдохлись практически на всех направлениях, выполнять поставленные Киевом задачи они больше уже не могут.

Он также напомнил, что украинский генералитет не самостоятельный и сам решения не принимает, поэтому его на убой будут гнать западные кураторы, в частности, американцы, британцы для того, чтобы они оправдывали затраты на их вооружение и экипировку.

«То есть сейчас мы столкнёмся с тем, извините за уже избитую фразу, что ВСУ заставят воевать до последнего украинца», – резюмировал бывший офицер спецназа.

Как ранее писал «Эксперт», известный политолог, бывший украинский дипломат, публицист, историк и эксперт по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко рассказал, чем, по его мнению, закончится специальная военная операция.