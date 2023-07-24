Рынок акций и рубль отбили атаку дронов

Отечественные инвесторы стали игнорировать усиление геополитических рисков — в том числе теракты или попытки их совершить. Сегодняшний день не стал исключением — рынок акций открылся мощным ростом. За первый час торгов Индекс Мосбиржи прибавил более 0,7%. Но на этом все и завершилось.

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Уже ни для кого не секрет, что в этом году в подавляющем большинстве случаев Индекс Мосбиржи по понедельникам растет. Поэтому ушлые игроки в последние недели начали покупать акции по пятницам, чтобы пусть и с небольшой, но прибылью, отдать их в первый день новой недели.

Сегодня спекулянты начали фиксировать прибыль к исходу первого часа торгов. У рынка хватило сил, чтобы выкупить их продажи, но на большее решимости у основной массы игроков не было. В результате, после утреннего роста рынок до конца торгов лег в боковик. По итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 0,5%, что для понедельника немного. И если исходить из

итогов дня, то складывается впечатление, что рынок не очень-то хочет идти на штурм важной отметки 3000 пунктов.

В пассив сегодняшних торгов можно занести и отсутствие реакции на подорожавшую почти на 2% нефть. К закрытию российских торгов баррель «черного золота» стоит около $82,5. Никаких новых поводов для роста нефти не появилось, просто на «черном рынке» идет спекулятивная игра. Почти всю прошлую неделю «медведи» пытались увести котировки нефти гораздо ниже психологически важной отметки $80. Однако в районе $79 за баррель на нефтяные контракты появлялся мощный спрос.

Видя безуспешность своих потуг, игроки на понижение стали прикрывать свои позиции, откупая фьючерсы, что и вызвало их рост. Теперь целью движения котировок может стать район $87–88, при приближении к которому уже «быки» будут фиксировать прибыль.

Удивительным и немного тревожным выглядит тот факт, что на растущей нефти намного хуже рынка отторговались акции нефтяных компаний: бумаги «Газпромнефти» снизились на 0,7%, «Роснефти» — на 0,6%, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» — на 0,2%.

Это также говорит о слабости рынка и нежелании основной массы инвесторов делать новые покупки акций.

Не радует и рубль. Сегодня российская валюта укрепилась к доллару на полпроцента. Но это слишком мало для дней последней недели месяца, когда бизнесу нужно выплачивать налоги. Обычно в этот период рубль растет более мощно, поскольку экспортеры существенно увеличивают продажу валютной выручки.

Такая картина говорит либо о том, что объем уплаты налогов экспортерами невелик из-за падения их выручки, либо что по-прежнему высок спрос на валюту со стороны импортеров. Возможно также действие обоих факторов.

Практика показывает, что если рубль слабо растет во время пика налогового периода, то в начале следующего месяца он сильно падает. Но не исключено, что рубль избежит такого развития событий в августе из-за увеличения продажи валютной выручки Банком России. Теперь Банк России будет продавать или покупать валюту на бирже не только в рамках бюджетного правила, но и в зависимости от использования средств Фонд национального благосостояния.

«В первом полугодии 2023 г. нетто-объем операций по размещению средств ФНБ составил 288,4 млрд руб. Таким образом, с 1 августа по 31 января 2024 г. ежедневный объем данных операций Банка России составит 2,3 млрд руб. Фактически, это поддержка курса рубля. Для понимания масштаба: объем 2,3 млрд руб. сопоставим с тем, что мы видим по операциям в рамках бюджетного правила. В июле продается по 1,7 млрд руб. в день, в июне было по 3,6 млрд. руб.», — посчитали аналитики БКС.