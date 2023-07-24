Эксперты американского журнала Military Watch рассказали шокирующую правду о смертельном маневре ВСУ в ходе контрнаступления.

В частности, они сообщили, что попытки украинской армии прорвать российскую линию обороны приводят к колоссальным потерям ВСУ.

«За второй месяц крупных наступлений на российские позиции ВСУ понесли существенные потери сразу на нескольких направлениях», – пишут авторы публикации.

Согласно их данным, киевский режим перебрасывает на передовую едва обученных призывников, поэтому продолжительность жизни на некоторых участках фронта составляет не более четырёх часов.

«Вот такая шокирующая правда. Причём речь идёт не только об украинских солдатах, но и о иностранных наёмниках, воющих в рядах ВСУ», – говорится в статье Military Watch.

Как ранее писал «Эксперт», политический обозреватель итальянской ежедневной газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео назвал основные причины провала широко разрекламированного контрнаступления ВСУ.

