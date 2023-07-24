Театр Олега Табакова представит в Крыму спектакль «Страсти по Бумбарашу»

Московский театр Олега Табакова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представит свою знаменитую музыкальную драму «Страсти по Бумбарашу» впервые в Крыму. Показы пройдут 9, 10, 12 и 13 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

«Спектакль впервые появился в афише Театра Олега Табакова в 1993 году и не сходил со сцены 18 лет, вместе с ним мы проехали с гастролями полмира. Он завоевал много любви и внимания зрителей. Его очень любил наш небесный художественный руководитель Олег Павлович Табаков, поэтому возвращение этого спектакля в репертуар театра было моим долгом перед учителем, который я с радостью исполнил», отмечает режиссер спектакля Владимир Машков.

В Крыму состоятся гастроли театра с новой версией спектакля «Страсти по Бумбарашу». На сцене зрители увидят все поколения артистов театра - от народных и заслуженных артистов страны до студентов Театральной школы Олега Табакова. Специально для нового спектакля, авторы полюбившихся зрителям песен Юлий Ким и Владимир Дашкевич дополнили «Страсти по Бумбарашу» новыми музыкальными произведениями.

«Если в предыдущих «Бумбарашах» действие разворачивалось. То в «Страстях» оно кипело. А в нынешней постановке оно еще и гремит и взрывается», -- рассказывает автор стихов Юлий Ким. Вместе с режиссером Владимиром Машковым над спектаклем работали художник Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по костюмам Марина Боровская, художник по свету Дамир Исмагилов. По словам режиссера и художественного руководителя театра Владимира Машкова, появление спектакля стало видимым итогом трехлетней жизни в

театре и совместной работы с коллективом единомышленников.

В прошлом году Театр Олега Табакова уже приезжал с гастролями в Крым, тогда на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» был показан спектакль «Матросская Тишина».