Тонкости ведения торговли на ОЗОН

Свои товары на ОЗОН сегодня размещают и успешно реализуют сотни тысяч продавцов, и это уже можно считать главным доказательством того, что на этой площадке действительно можно заработать. Главное, выбрать грамотный подход, правильный товар и наладить успешные продажи.

Особенно актуальными стали интернет-покупки на фоне минувшей пандемии, она закончилась, а люди уже не могут отказаться от всех тех удобств, что можно получить благодаря возможности покупать в режиме онлайн. Достаточно научиться анализировать статистику продаж для того, чтобы понять, что с каждым месяцем средний чек у большинства продавцов стабильно увеличивается на 5-10%. Главное, знать, какой товар считается особенно востребованным.

Какие товары стоит выбрать для успешной торговли на ОЗОН

Вся та продукция, что представлена на сайте, классифицируется на 26 разделов. Продавцам же дополнительно следует изучить перечень того, что к продаже, напротив, запрещено. Списки составляются с учётом действующего законодательства РФ. Выбрать можно одну из двух доступных схем работы. FBO подразумевает, что продажа ведётся со склада OZON. Такое решение позволяет продавцу значительно сэкономить, так как свои помещения ему не придётся задействовать, да и упаковка ложится на плечи представителей сервиса. FBS же подразумевает наличие собственных складских помещений, а также организации доставки, что для тех, кто относится к числу мелких поставщиков, является достаточно затруднительным.

Тем, кто собирается торговать на ОЗОН, также важно знать о том, что комиссия за услуги данного сервиса тоже существует, и достаточно ощутимая. С доставкой со склада маркеплейса продавец отдаёт ему примерно на 3% больше, как это сказывается на чистом заработке, позволяет определить сервис аналитики продаж на маркетплейсе ОЗОН.

Комиссия, естественно, будет варьироваться в зависимости от определённых показателей, таких как:

выбранная модель сотрудничества;

конкретная категория товара;

торговые объёмы.

Как начать торговать на OZON

Перед тем, как приступить непосредственно к торговле, важно подробно заполнить все сведения о компании во всех трёх вкладках в настройках аккаунта. Обязательно подгружаются такие документы, как подтверждение существования компании, копия паспорта продавца, его ИНН, ОГРНИП, а также указать желаемую систему налогообложения.

Далее товар загружается и проверяется модератором, дополнительно всегда можно воспользоваться возможностью рекламы, размещаемой на специальных баннерах непосредственно на сайте. Стоит эта услуга не так дорого, на значительно повышает шансы на успешные продажи.

На ОЗОН можно выйти со своим товаром, либо выбрать в качестве альтернативной модели взаимодействия дропшиппинг или перепродажи. Последний вариант, как показывает практика, использует львиная доля продавцов, которые закупают продукцию по более низкой цене и перепродают по более высокой.

На деле вариантов заработка с помощью маркетплейса представлено гораздо больше, тем более, что ОЗОН всячески способствует тому, чтобы оказывать продавцам посильную поддержку и помощь. Здесь есть всё, что нужно для того, чтобы продажи были максимально успешно, так как и компания тоже заинтересована в доходе тех, кто ведёт продажи на площадке.