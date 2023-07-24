Три принципа комплексного маркетинга: как обеспечить стабильный поток клиентов в сети химчисток обуви?

Интернет-технологии предлагают большой набор инструментов для привлечения потенциальных потребителей. Но какие из них наиболее продуктивны? Из опыта развития сети химчисток и ремонта обуви SneakNFresh можно выделить основные принципы.

Понимание целевой аудитории

При масштабировании проекта, первое с чего нужно начать – это сегментация кластера потенциальных клиентов. Другими словами, постараться определить для кого услуга будет наиболее актуальной. Если этого не сделать, придется распылять средства и силы, чтобы продвигать товар или услугу среди тех, кто в этом не заинтересован — это как стрелять из пушки по воробьям. Выходит слишком дорого и неэффективно.

Дмитрий Моргунов, предприниматель и сооснователь сети SneakNFresh отмечает, что когда открылся первый пункт, клиентами были мужчины, посещавшие барбершоп. Услуга оказалась настолько востребованной, что количество клиентов росло с каждой неделей, постепенно выходя за рамки посетителей парикмахерской. Но со временем пришло понимание необходимости масштабирования бизнеса. Стало ясно, что круг клиентов может быть гораздо шире, а целевая аудитория – другой. «Сейчас ядро клиентов отличается от того, что было в начале. Сегодня лишь на 25% потребителей услуг SneakNFresh составляют мужчины молодого и среднего возраста, которые регулярно посещают барбершоп и пользуются услугами автомоек, доставкой товаров на дом или покупают на маркетплейсах. А 65% — это активные девушки и молодые женщины, которые следят за текущими трендами и модой. Оставшаяся часть аудитории — это спортсмены, нуждающиеся в регулярной чистке спортивной обуви и ресейлеры, перепродающие дорогую обувь» - поясняет эксперт.

Таким образом, понимание целевой аудитории и каналов контакта с ней помогает составить правильную стратегию продвижения, сфокусированную на результате.

Поиск подходящих каналов продвижения

Несмотря на введенные ограничения на пользование визуальной сети в нашей стране, ряд предпринимателей отмечает, что через эту платформу приходит порядка 80% клиентов. И этот поток продолжает расти. Поэтому важно создавать качественный контент, помогающий привлекать новых пользователей. Многие предпочитают заключать договоры с продакшн-центрами для создания рилс. Такое сотрудничество позволяет получить профессиональные видео и другие материалы, экономя личное время. Это выводит размещенные в соцсетях публикации в разряд «популярных», следовательно, бренд становится все более узнаваемым.

Хорошие результаты дает работа с блогерами. Так называемые «посевы» позволяют увеличить охват, повышают доверие к компании, появляется больше подписчиков и клиентов. Чтобы эффективно использовать этот инструмент, нужно составить четкий список критериев, по которым отбираются блогеры и увеличить воронку.

Не стоит упускать возможности контекстной и таргетированной рекламы. Те, кто в поисковиках ищут конкретные услуги — уже подготовленная аудитория. И, при грамотной настройке рекламы маркетологами, клиенты без труда найдут вас.

Оффлайн-каналы продвижения

Опыт многих успешных проектов показывает, что порядка 20% клиентов приходят из оффлайна. «Для таких заказчиков можно разработать несколько приятных бонусов. К примеру, купон со скидкой для клиента и его друга - хороший стимул прийти снова. Небольшой сувенир, о котором тот сможет упомянуть в разговоре с родными или выложить в соцсеть — ложка для обуви, открытка или стилизованный аксессуар», - делится предприниматель и сооснователь сети SneakNFresh Дмитрий Моргунов.

Эти шаги можно охарактеризовать как комплексный подход к маркетингу и продвижению бренда. Создайте свой надежный алгоритм привлечения новых заказчиков и стремитесь сохранять хорошие отношения с теми, кто уже давно пользуется вашими услугами. Так формируется стабильный поток клиентов.