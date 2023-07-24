ЦБ определил уровень доходности банковских вкладов в августе

Банк России определил базовый уровень доходности по вкладу физлиц в рублях до востребования в августе на уровне 8,512% годовых против 8,514% в июле. Ставка по популярному среди россиян депозиту на срок до 90 дней вырастет на 0,095%, следует из материалов регулятора.

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Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней определен Центробанком в 7,665% (7,570% в июле), от 91 до 180 дней — 7,887% (7,649% в июле), от 181 дня до года — 8,437% (после 8,316%), по вкладам на срок свыше года — 9,758% (после 9,571%).

Базовая ставка по вкладам в долларах до востребования составит 0,009%, на срок до 90 дней — 0,013%, от 91 до 180 дней — 0,01%, от 181 дня до года — 0,057%, свыше года — 1,144%. Ставки по вкладам в евро практически идентичны.

На сайте регулятора поясняется, что Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовая ставка по вкладам определяется как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.

