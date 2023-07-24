ЦИАН «изгоняют» с Нью-Йоркской фондовой биржи

С 1 августа листинг американских депозитарных расписок Cian — владельца одной из крупнейших России «досок объявлений» по сделкам с недвижимостью — все же будет будет прекращен Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).

Как сообщило агентство «Прайм», NYSE поставила в известность о своем решении по ЦИАН Комиссию по ценным бумагам и биржам США, аргументировав его тем, чтобумаги компании больше не соответствуют критериям для дальнейшего листинга и торгов на площадке.

Фактически торги американскими депозитарными расписками Cian на Нью-Йоркской бирже не проводятся уже с 28 февраля 2022 года, а в марте 2023 биржа уведомила компанию о намерении провести делистинг ее акций. Циан попыталась оспорить это решение в комитете совета директоров биржи, но поддержки не получила — решение об «изгнании» ее ADR с NYSE оставлено в силе.

Сервис объявлений о недвижимости ЦИАН, подконтрольный кипрской Cian PLC, провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже2021 году. Капитализация компании по оценке на момнент размещения превысила 1 млрд долларов. ЦИАН в ходе IPO продавала американские депозитарные акции по верхней границе цены, по 16 долларов за штуку. Общий объем сделки составил тогда почти 300 млн долларов. Бумаги компании торгуются и на Московской бирже.

