«В этих пределах будет функционировать»: Аксаков спрогнозировал курс рубля

Курс российской валюты в течение ближайших месяцев меняться резко не будет и останется на уровне около 90 рублей за доллар, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции ТАСС.

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«Рубль стабилизировался. В этих пределах, я думаю, он и будет функционировать — примерно 90 рублей за доллар. То есть, не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления», — отметил Аксаков.

Он пояснил, что курс рубля ослаб под влиянием перестройки каналов поставки импорта, который к тому же увеличился для «возмещения сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году». Кроме того, по его словам, на курс национальной валюты повлияли бюджетные расходы и расходы, связанные с новыми территориями и СВО.

«Для быстрого развития российской экономики необходима низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты. Рассчитываю, что инфляционные процессы будут сдержаны, в том числе, после поднятия ключевой ставки, что экономика начнет задействовать внутренние резервы своего развития, и грамотная политика государства будет направлять ресурсы населения, предприятий, бизнеса и свои на долгосрочные проекты», — добавил Аксаков.

В качестве ориентира он привел конец 1920-х и 1930-е годы, когда «инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами».

