Политический обозреватель итальянской ежедневной газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео назвал основные причины провала широко разрекламированного контрнаступления ВСУ.

По его мнению, украинская армия начала его без должной подготовки к прорыву линий российской обороны и не имея в своём распоряжении необходимого для этого вооружения.

«Огромные Leopard 2 оказались просто обездвижены на минах, а американские БМП М2Bradley остановились на линии перекрестного огня, и никто не позаботился о создании прохода, – отметил автор публикации. – Не оказалось даже танков с подъёмниками, чтобы убрать с пути поврежденные машины».

По данным Ди Фео, десятки образцов западной военной техники неделями остаются брошенными в поле, а бойцы сотнями погибают и получают тяжёлые ранения. Кроме того, итальянский обозреватель, что в результате провальных решений командования ВСУ, контрнаступление не продвигается уже на протяжении почти 50 дней.

Журналист при этом обрати внимание, что у ВСУ нет специалистов по взрывному делу и опытных механиков, а украинские штурмовики не обладают тактическим видением, абсолютно не умея принимать правильные решения «в хаосе перестрелки».

Как ранее писал «Эксперт», военный эксперт и бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что контрнаступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для Украины исхода фактически упущена.

