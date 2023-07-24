Ветроэнергетике грозит полномасштабный кризис

Повод говорить о кризисе в ветроэнергетике дали отмена или остановка трех крупных проектов строительства оффшорных ветряных ферм: испанская компания Iberdrola SA остановила строительство ветроустановки у побережья Массачусетса, датская компания Orsted A/S проиграла тендер на поставки энергии в штат Род-Айленд, потому что накануне тендера резко повысила цену электроэнергии, а шведская фирма Vattenfall AB отказалась от проекта строительства ветряной фермы у берегов Великобритании, сославшись на высокую инфляцию.

Высокие цены вынуждают отказываться от оффшорных ветровых проектов в тот самый момент, когда необходимость в возобновляемой энергии в целом и в ветровой энергии в частности как никогда высока. Из-за царящей сейчас во многих регионах северного полушария жары энергетические системы работают на пределе, но энергии все равно не хватает. В Европе резкий рост спроса на возобновляемую энергию объясняется еще и отказом подавляющего большинства европейских стран от российских энергоносителей.

Статья по теме: У Siemens большие проблемы с ветряными турбинами

«Энергия от этих (перечисленных выше) проектов сейчас крайне необходима,- соглашается Хелен Вистрём, возглавляющая ветровое подразделение Vattenfall,- но при нынешней ситуации на рынке продолжать строительство бессмысленно».

В общей сложности три остановленных проекта должны были давать 3,5 ГВт энергии. Это более 11% всей ветровой энергии, вырабатываемой сейчас в водах США и Европы. В ближайшем будущем число остановленных проектов может увеличиться. В зоне риска проекты в США мощностью как минимум 9,7 ГВт, потому что подрядчики хотят изменить существующие контракты и повысить цену энергии. При нынешней инфляции цены на энергию слишком низкие, никто не хочет работать в убыток.

«Новость от Vattenfall об остановке строительства ветряной фермы Norfolk Boreas говорит о начале того, что может стать полномасштабным кризисом»,- говорит Меган Смит из Carbon Trust.

Остановленные проекты свидетельствуют о том, что в этой отрасли имеются серьезные проблемы. Сомнения и опасения подрядчиков понятны – в последнее время резко выросли цены на сталь и, как следствие, на сами ветряные турбины. Цены сильно поднялись на все, включая, к примеру, специальные суда, с которых устанавливают турбины. К подорожанию материалов следует добавить и подорожание кредитов из-за повышения центробанками учетной ставки.

Конечно, останавливаются далеко не все проекты строительства оффшорных ветроустановок. Ряд проектов продолжаются несмотря на резкий рост расходов. На оптимистичный лад настраивает и новость о том, что компании BP Plc и TotalEnergies SE готовы строить ряд ветряных ферм у немецкого побережья Северного моря и планируют вложить в этот проект 12,6 млрд евро.

«Цены на турбины, кабели и прочее оборудование резко выросли,- объясняет глава Orsted Мэдс Ниппер.- Это значит, что стоимость возобновляемой энергии, к сожалению, после длительного резкого снижения должна временно вырасти».

Конечно, ряд остановленных проектов в будущем может возобновиться – чтобы окупить инвестиции, необходимо повысить цену на саму энергию.

Оффшорный ветер играет очень важную роль в зеленом процессе, переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Огромные размеры ветряных турбин, устанавливаемых в море, делает ветер одним из главных источников возобновляемой энергии. В США, к примеру, каждый МВт ветровой энергии, выработанной оффшорными фермами, может давать в три раза больше электроэнергии, чем солнечные панели. В Великобритании, где всегда много облаков и туч, эффективность ветряных ферм в 5 раз выше, чем у солнечных панелей сопоставимых размеров. Так что повсеместный рост спроса на ветровую энергию вполне объясним. Президент Байден, например, поставил задачу повысить к концу десятилетия мощность оффшорных ветряных ферм в США до 30 ГВт, т.е. почти на два порядка больше, чем сейчас. Великобритания, ФРГ и Нидерланды хотят довести мощность ветровой энергии к концу десятилетия до 120 ГВт, что более чем вчетверо превышает нынешнюю мощность. Правительства европейских стран ставят все более амбициозные задачи по зеленому переходу, но в нынешней ситуации не очень понятно, как выполнять главную задачу – снижать стоимость энергии для потребителей?