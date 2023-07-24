Вице-мэр Ефимов: лучших финансовых и экономических журналистов отметят на премии «ФИНКОР»

Журналисты, освещающие темы экономики и финансов, до 25 августа смогут подать заявки на участие в национальной премии «ФИНКОР». Конкурс, учрежденный комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Минфином РФ, пройдет во второй раз.

Лауреатов определят 28 сентября и наградят во время VII Московского финансового форума в «Манеже». На конкурс принимаются опубликованные с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года в СМИ или интернете, в том числе, в мессенджере «Телеграм», статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкасты и радиопередачи, а также публицистические проекты.

Развитие финансовых рынков стимулирует запрос на дополнительные знания в этой области, отметил замминистра финансов РФ Павел Кадочников. Журналисты помогают государству выполнять задачу по обеспечению граждан всей доступной и достоверной информацией о проводимой финансово-экономической политике, мерах поддержки населения и бизнеса. Поэтому премией «ФИНКОР» было решено отметить лучшие работы по этой тематике, добавил он.

В 2022 году, когда премия проходила в первый раз, журналисты проявили к ней большой интерес, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. На конкурс подали свыше 200 работ от 94 российских СМИ, лауреатами стали представители федеральных и региональных редакций. Премия способствует обмену опытом и повышению профессионального уровня журналистов, помогает раскрыть новые таланты, создавать и поддерживать традиции качественной журналистики, считает заместитель мэра.

Как добавили в пресс-службе комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы, союз журналистов России выступает стратегическим партнером премии. Аналитическими партнерами премии являются Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ, Вольное экономическое общество России и проект «Вместе медиа».