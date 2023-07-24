Выбор онлайн-курса для получения новой профессии: особенности и нюансы

Вот только многие студенты после завершения обучения оказываются разочарованы, так как выбор предложений огромен, а качество зачастую оставляет желать лучшего. Для решения данной проблемы был создан агрегатор курсов Kursfinder.ru. С его помощью можно быстро найти самые полные подборки предложений по интересующему вас предмету, сравнить курсы от разных школ и изучить отзывы, оставленные реальными людьми, чтобы найти тот самый, идеальный.

Рассмотрим на примере этого агрегатора основные особенности выбора варианта обучения.

Что нужно сделать перед тем как зайти на сайт?

Прежде чем, перейти непосредственно к выбору и сравнению курсов разных школ определитесь со следующими нюансами:

Цели и задачи обучения. Это самый важный момент всего обучения. Именно от целей и задач, которые стоят перед вами, следует отталкиваться при поиске оптимальной учебной программы.

Возможности практического применения полученных знаний и навыков. Если они вряд ли пригодятся в профессиональной, семейной или повседневной жизни, возникает закономерный вопрос - а стоит ли тратить на такие курсы время и деньги?

Желаемые сроки обучения и бюджет, который вы готовы потратить на прохождение онлайн-курсов.

Выбор курса на агрегаторе Kursfinder.ru

После того, как определились с целями, своими возможностями и сроками обучения, смело переходите на агрегатор курсов Kursfinder.ru и начинайте выбирать курс. Кратко это может выглядеть так:

В строку поиска введите выбранную профессию, предмет или профессиональные навыки.

После этого вы окажетесь на странице подборки курсов от разных школ по выбранной профессии, предмету или профессиональным навыкам.

У курсов прописаны параметры, такие как наличие отзывов, средняя оценка, время обучение, наличие сертификатов и стоимость обучения (обратите внимание, что у большинства курсов на агрегаторе Kursfinder.ru есть дополнительные промокоды, делающие обучение еще дешевле).

Сравнивая данные параметры, переходя на страницы отзывов можно определиться с теми, которые лучше всего подойдут вам.

Полную программу и начало обучения можно узнать уже, перейдя на сайты выбранных курсов.

Также, определенные нюансы выбора и профессии вы всегда можете прочитать на странице подборки курсов.

Особенности агрегатора Kursfinder.ru

Теперь перейдем к особенностям самого агрегатора:

Один из самых широких охватов ассортимента - на 2023 год уже более 11000 разных курсов;

Система агрегации отзывов - все отзывы с популярных площадок агрегируются на одной площадке - на Kursfinder.ru;

Суммируются скидки - работая напрямую с партнерскими программами агрегатор имеет возможность предоставлять дополнительные скидки;

Только актуальные данные о курсах - вся информация тщательно проверяется и ежедневно обновляется;

Бесплатная консультация по выбору курсов;

Удобная система сортировки, фильтрации и сравнения, позволяющая быстро и тщательно проанализировать понравившиеся курсы.

Все вышеприведенные особенности позволяет быстрее и качественнее подобрать курс, не ошибиться с выбором и, как можно скорее перейти непосредственно к обучению.

Особенности выбора программ онлайн-обучения

Простой обыватель уверен, что все онлайн-курсы похожи друг на друга и выстроены по единому принципу. На самом деле это не так. В зависимости от особенностей воспроизведения информации все программы делятся на несколько типов:

Самостоятельное обучение - после оплаты курсов слушателю предоставляют доступ к видео и аудио материалам, лекциям по теме. Контроль и качество освоения программы либо совсем не проводится, либо организуется в автоматическом режиме, “чисто для галочки”. Обучение при минимальном взаимодействии с педагогом. Информацию вы также получаете самостоятельно из видео лекций, но при этом у вас будет возможность получения обратной связи от преподавателя. Обучение под пристальным контролем эксперта. Слушателям выдается график онлайн-занятий и встреч. В нужное время он подключается к видеоконференции, где идет урок или читают лекцию.

При выборе формата обучения учитывайте, насколько для вас важен контакт с педагогом и возможность общения с ним.

Другие полезные советы

Если вы впервые проходите онлайн-курсы, обязательно почитайте отзывы в Интернете, пообщайтесь со знакомыми, у которых уже имеется опыт такого обучения. Чтобы получить более полное представление о программе и работе школы запишитесь на предварительную консультацию или бесплатное пробное занятие.

Следующий важный момент - возможность аттестации и получения официальных документов, подтверждающих факт обучения по выбранной программе. Будьте готовы к тому, что в некоторых случаях для лучшего усвоения знания и успешной сдачи экзамена придется вести конспекты и даже заучивать материал.

В онлайн-обучении главное - это самодисциплина и самоорганизованность. Заранее определитесь с учебным графиком и в дальнейшем старайтесь придерживаться его. В идеале во время лекций стоит отключить смартфон, закрыть все вкладки в браузере, чтобы ничто не отвлекало вас. Помните, что успех учебы, независимо от ее формата, зависит исключительно от вашего настроя. Если вы изначально не планируйте уделять курсам много времени, игнорируйте требования и задания преподавателя, их эффективность будет стремиться к нулю.

Все эти рекомендации позволят вам гарантированно освоить новые навыки, получить желаемую профессию, без лишних сложностей.