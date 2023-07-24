Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы в 2023 году поставит в два раза больше аппаратов для вибротерапии

Компания «Электронинвест», резидент особой экономической зоны ОЭЗ Москвы, в 2023 году в два раза увеличит отгрузку аппаратов для вибротерапии. Такое оборудование помогает в реабилитации пациентов с неврологической, ортопедической и сосудистой патологиями. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лечебный аппарат для вибротерапии «ЭлИн-Мед» – социальный проект резидента ОЭЗ «Технополис Москва» и изначально в 2015 году разрабатывался для реабилитации пациентов с детским церебральным параличом, пояснил заммэра. Затем модель несколько раз модернизировали. В этом году отгрузка продукта в лечебные и лечебно-профилактические учреждения страны увеличится в два раза и составит свыше 40 аппаратов,

В аппарат «ЭлИн-Мед» планируют интегрировать интеллектуальные решения интернета вещей. Устройство не является профильной продукцией компании, однако пользуется спросом, поскольку на российском рынке вибротренажеров в основном присутствуют только японские и китайские аналоги, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Вибротерапия положительно влияет на ткани костей и сухожилий, а также нервную систему. Благодаря вибростимуляции сроки реабилитации при травмах и нарушениях сокращаются, а результат заметнее. Помимо этого, вибротренажеры помогают сбросить лишний вес и поддерживать спортивную форму.

По словам генерального директора компании «Электронинвест» Емельяна Полянского, виброплатформа «ЭлИн-Мед» использует вибрацию низких частот – от пяти до 35 герц. Медленные волны способствуют работе резервных капилляров, за счет чего увеличивают поступление кислорода в организм и запускают процесс лимфодренажа. Все это повышает упругость мышечной ткани и нормализует артериальное давление и обмен веществ.

Реабилитационное оборудование компании имеет золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Производитель «Электронинвест» – одно из старейших предприятий в отечественной электронной промышленности. Компания за 30 лет деятельности выпустила в серийное производство более 300 видов источников вторичного электропитания, которые применяются в вычислительной технике, бортовой аппаратуре, ракетоносителях. Устройства производят исключительно из российских компонентов. Статус резидента на площадке «Алабушево» компания получила одной из первых еще в 2017 году. За первое полугодие 2023 года выручка предприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в два рада и составила около 500 млн рублей.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.