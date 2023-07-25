Акции дня: трейдеры сделали ставку на бумаги ритейлеров

Акции сразу нескольких торговых сетей завершили сессию на Мосбирже в плюсе. По итогам вторника, 25 июля подорожали бумаги X5 Retail group (+5,12% до 2073 рублей за штуку), «Магнит» (+1,43% до 5899,5 рублей за штуку), «Окей» (+1,77% до 37,96 рублей за штуку).

Трейдеры покупали акции ритейлеров на фоне предстоящих и уже прошедших отчетностей сетей, которые порадовали итогами.

«Сектор продуктового ретейла считается защитным в условиях растущей инфляции, ведь продукты питания продолжают пользоваться спросом у населения даже в условиях экономического кризиса. При этом увеличение потребительских цен в стране может позволить компаниям этого сектора продемонстрировать высокие темпы роста благодаря возможности переложить инфляцию на покупателей», - отметили эксперты «Финам».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,29% до 2975,36 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,49% до 1038,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:37 мск составила 83,63 долларов за баррель (+1,06%). Российская валюта укреплялась – 90,37 руб. за доллар.