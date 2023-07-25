Индекс Dow – серийный убийца медведей

Одна из самых ожидаемых рецессий в американской истории стала виновницей одного из самых неожиданных ралли. О ее приближении экономисты говорили давным-давно, но она все не наступала – и часть инвесторов, решивших на время спада постоять в стороне от рынка акций, потеряла терпение.

В прошлом году ВВП США падал по итогам двух кварталов подряд – во многих странах это признали бы рецессией. И фондовые индексы уверенно снижались. Но NBER, отвечающая за датировку американских экономических циклов, это проигнорировала. А затем и статистика, несмотря на быстрый подъем ставки ФРС, стала показывать рост ВВП.

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И в этом году многие лишь со стороны наблюдали за взлетом акций кучки крупнейших технологических компаний на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Обманулись не только те, кто вывел средства на денежный рынок, но и другие инвесторы, критериям которых эти бумаги просто не соответствовали. В обоих случаях речь шла о триллионах неприкаянных долларов.

На закрытие вчерашних торгов Nasdaq Composite прибавлял 34,32% по сравнению с началом года, а Dow Jones Industrial Average – лишь 6,83%. И это при том что пик технологического индекса пришелся на 19 июля и сейчас он находится на 2,68% ниже, а Dow вчера переписал очередной максимум, закрывшись в плюс 11-й раз подряд.

Публика, стоявшая в стороне, уже весной стала запрыгивать в последний вагон ралли ИИ, но к июлю технологические компании подорожали очень уж сильно. Да и начавшийся сезон отчетности пригасил энтузиазм в их отношении. Но еще в начале лета стала распространяться новая идея: ралли было слишком узким – оно будет расширяться за счет бумаг, которые еще не росли.

Следствием стала скупка акций из далеких от технологий секторов. Это и стало причиной того, что вчера, например, из основных индексов США сильнее всего (на 0,52%) вырос Dow Jones Industrial Average. S&P 500 прибавил 0,4%, а Nasdaq Composite – лишь 0,19%.

Но в этом нарративе было слабое место – скупаемые акции не имели совсем никакого отношения к первопричине ралли. Его ведь разогнала вера в то, что ИИ поможет некоторым компаниям успешно противостоять грядущему экономическому спаду.

Для роста старых отраслей нужен был новый сюжет – и Уолл-стрит пришлось заняться отменой рецессии. На деловые каналы США все прибывали оптимисты. Они говорили уже не о шансах на «мягкую посадку» экономики, а о том, что никакого приземления и вовсе не будет. Возможно, никогда. Так, экономист Эд Ярдени вчера известил Bloomberg о «сценарии нирваны» экономики.

Скептики публично каются. Некоторые публичнее, чем планировали.

«Мы ошибались, — со вкусом цитировал вчера Bloomberg записку, направленную клиентам главным стратегом по акциям США Morgan Stanley Майком Уилсоном, известным своим медвежьим настроем. – 2023 год стал историей более высоких оценок, чем мы ожидали».

Он, правда, все равно прогнозирует падение акций. В июне 2024 года Morgan Stanley ждет S&P 500 на уровне 4200 пунктов (вчера тот закрылся на 4554,64). Но все это на заднем плане, а в кадре – медведи встают на сторону быков.

«Пока нет никаких признаков рецессии, – говорил вчера на CNBC герой книги и фильма The Big Short старший портфельный менеджер Neuberger Berman Стив Эйсман. – И пока их нет, рынок, думаю, продолжит расти».

Это звучит довольно забавно, учитывая, что признаков немало. Другое дело, что узнать точно, не началась ли уже рецессия в США, в режиме реального времени никак нельзя (NBER сообщает о ней с запозданием на кварталы – если не на годы).

Но буквально в четверг было объявлено, что Индекс опережающих индикаторов (Leading Economic Index) снизился в июне уже в 15-й раз подряд. Это самая длинная подобная серия со времен мирового финансового кризиса 2008 года. И рассчитывающая этот индекс Conference Board подтвердила свой прогноз о том, что экономика США уйдет в рецессию в текущем квартале.

Другая редкая серия – упомянутые 11 плюсовых закрытий Dow подряд – тоже не аргумент в пользу быков. С 1946 года это всего лишь шестой такой случай. Для нормальной выборки этого мало, но и без того понятно, что подобные рекорды – свидетельства перекупленности. В прошлый раз подобное было в феврале 2017 года. Тогда серия достигла 12 торгов, а через день началась трехмесячная коррекция.

Так что оптимизм телевизионных аналитиков может служить обратным сигналом, свидетельствуя не столько о том, что быки подмяли рынок, сколько о близком пике. К тому же, идет ли рецессия или нет, но прибыли компаний в США точно падают уже третий квартал подряд. И это довольно странный фон для бурного роста акций.

В этом сезоне отчетности, как это давно заведено, американские компании показывают результаты выше предварительно заниженных прогнозов. Около 76% из тех, кто отчитался, превзошли ожидания по прибыли. Но сама она, согласно ожиданиям аналитиков, снизится более чем на 9%. И инвесторы ведут себя уже совсем не по-бычьи.

«Из первых отчетов – 70 компаний из S&P 500 и 90 из Европы – большинство превзошли консенсус-прогнозы, - писал вчера клиентам глава отдела глобальной и европейской стратегии JP Morgan Мислав Матейка. – Выборка относительно невелика, но реакция цен на акции хуже, чем обычно».