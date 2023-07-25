Архстояние-2023: игра в предсказания

На вопросы редакции ответил куратор проекта Антон Кочуркин:

Как вам пришла идея такого оригинального фестиваля?

Идея пришла еще в 2006 году, когда Николай Полисский пригласил нас с Юлей Бычковой подумать, как развивать территорию деревни Никола-Ленивец.

Есть ли аналоги или концепция фестиваля уникальна?

Еще лет 10 назад подобных фестивалей не было, но сейчас среди фестивалей развивается тенденция быть всеобъемлющими. Фестивали сейчас стремятся быть похожими друг на друга. Это связано в первую очередь с ориентированием на зрителя. А что касается нас, то многие фестивали уже делают и архитектурные объекты, и музыкальную программу и образовательный блок и перформансы и инсталляции, потому сейчас могу сказать, что множество похожих мероприятий появилось.

На какого гостя рассчитано ваше мероприятие? Кто они - ваши гости? Нужно ли быть подготовленным в области психологических практик, чтобы посетить ваш фестиваль или может прийти любой желающий?

Посетить наш фестиваль может любой желающий. Миссия Архстояния схожа с азбукой. Только эти знания, которые можно почерпнуть в Никола-Ленивце связаны с основами современного искусства. Здесь есть возможность почерпнуть идеи современных художников не только ментально и не только через зрение, но подключив свое тело, ведь на многие объекты нужно залезать, между ними большие расстояния, которые нужно проходить пешком, наконец объекты сделаны из материалов которые можно ощутить тактильно.

Предусмотрены ли гастроплощадки?

В этом году мы расширяем фуд-корт, расширяем ассортимент нашего кафе. Каждый посетитель найдет еду на свой выбор. Будут и вегетарианские точки.