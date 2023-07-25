Российские банки повысили ставки по вкладам вслед за решением ЦБ

Одним из первых о повышении доходности вкладов объявил «Сбер». Уже с понедельника максимальная ставка по вкладу «Лучший %» составила 10%, увеличившись на 0,5%. Это долгосрочный депозит, его можно открыть сроком на три года.

ВТБ решил не отставать от своего конкурента, повысив ставку по вкладу «Сейф» до аналогичных 10%. Также ставку в 10% на вклад «Динамичный» сроком на один год предлагает «Росбанк». Повышенная десятипроцентная ставка по нему будет действовать первые три месяца.

Статья по теме: ЦБ определил уровень доходности банковских вкладов в августе

«Альфа-банк» повысил с 9,5% до 10% доходность трехлетнего «Альфа-Вклада». «Почта Банк» же и вовсе взвинтил доходность вклада «Добро пожаловать» до 11%. Правда, этот вклад считается «социальным», он для людей с невысоким доходом – максимум на него можно положить 200 тыс. рублей.

В пресс-службе МКБ сообщили «Эксперту», что сейчас оценивают ситуацию, чтобы принять решение, изменятся ли ставки на их продукты. «В МКБ решения о размере розничных ставок принимаются с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей клиентов (…). Мы стремимся к тому, чтобы наши финансовые инструменты оставались конкурентоспособными, а люди имели возможность получить максимально выгодные условия по ним», - сказали в пресс-службе.

Пресс-служба банка «Зенит» сообщила, что в преддверии заседания ЦБ банк поднял ставки по сберегательным продуктам. По вкладу «Меридиан» максимальная ставка составляет 8,55% годовых. «При дальнейшем изменении ставок по вкладам и кредитам будем отталкиваться от конъюнктуры рынка», - сказали в банке.

В банке Тинькофф, Газпромбанке, Россельхозбанке, Уралсибе, Локо-Банке отвечать на запрос «Эксперта» о повышении ставок не стали.

Как рассказал «Эксперту» управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, ставка по долгосрочным депозитам, скорее всего, будет расти довольно активно. Это связано с дефицитом длинной ликвидности у банков. «При этом такие депозиты, думаю, все равно будут проигрывать банковским облигациям и даже ОФЗ. Так, что я бы не ждал активного перетока инвесторов в депозиты из других активов», - сказал эксперт.

Аналитик «Финам» Игорь Додонов соглашается, что ставки по депозитам пойдут вверх. «В банковских продуктах, хоть уже и учитывались предполагаемое повышение ключевой ставки после долгого перерыва, но все же не такое существенное. На мой взгляд, ставки по долгосрочным депозитам увеличатся в пределах 0,5 процентного пункта», - объяснил Игорь Додонов.

До решения ЦБ максимальная ставка в топ-10 банков была 7,8%. «Очевидно в августе данный индикатор рынка будет уже выше 8%. А если ожидания участников рынка в продолжении жесткого цикла ЦБ сохранятся, и регулятор их в итоге реализует на следующем заседании, то и уровень 8,5% вполне достижим. Отдельные банки уже повысили ставки сразу после оглашения ЦБ (решения по ключевой ставке) до 10%», - говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он уверен, что выше ставки вряд ли поползут.

Кредиты ударят по карману

Рост ключевой ставки ведет также к удорожанию кредитов. Официально банки пока отказались раскрывать, насколько увеличатся по ним ставки. Так, банк «Открытие» предупредил клиентов, что настало самое время взять потребительский кредит пока еще на выгодных условиях – в ближайшее время ставки по нему начнут расти. ВТБ, наоборот, сообщил, что пока не будет повышать ставки по кредитам. Но сколько они продержатся на прежнем уровне, не сказал.

В пресс-центре МТС Банка сказали «Эксперту», что ставки по потребкредитам и ипотеке в ближайшее время вырастут. «Сейчас банк завершает финальные расчеты. Скорее всего, повышение будет пропорционально росту ключевой ставки», - сказали в банке.

В пресс-службе Совкомбанка ответили, что пока не планируют повышать ставки по потребительскому кредитованию. В «Почта Банке» сообщили, что также в ближайшее оставят ставки по потребкредитам на том же уровне.

Крупные банки вполне могут себе сегодня позволить повысить стоимость кредитов, так как спрос на них сегодня большой. По данным Frank RG, в июне банки установили рекорд, выдав розничные ссуды на 1,5 трлн рублей.

Аналитик управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев напоминает, что каждый банк индивидуально подходит к управлению процентным риском и риском ликвидности. «Вероятно, что вслед за повышением ключевой ставки банки захотят частично перенести рост издержек, вызванный удорожанием фондирования, на клиентов. В целом по рынку движение процентов по кредитным продуктам вверх может составить до 0.5 п.п.», - прогнозирует он.

Дмитрий Александров считает, что ставки по кредитам будут расти соразмерно изменению ключевой ставки.

«Обычно кредиты более эластичны и изменение ставок происходит быстрее. Однако и здесь сильного роста ждать не стоит — чем дороже кредит, тем ниже на него спрос, и этот фактор банки будут учитывать в своих аппетитах», - говорит Михаил Зельцер.

Кроме подорожания потребительских кредитов, стоит ждать и роста ставок по ипотеке. Сегодня продолжают действовать льготные программы ипотеки на новостройки – они работают до середины июня 2024 года. По данным Дом.РФ, средневзвешенная ставка двадцатки крупнейших банков по льготной ипотеке на новостройки – около 7,5%. Рыночные ставки ипотеки на новые дома – 11%, на «вторичке» – 11,16%.

Эксперт «Алор Брокер» Павел Веревкин отмечает, что повышение ключевой ставки пропорционально отразится на ставках по ипотеке. Рост ставок по ней прогнозируется примерно на 1 п.п. «Более агрессивного ужесточения не предвидится, ипотечные ставки уже росли в начале года. Кроме того, сегодня банки как никогда заинтересованы в поддержании спроса на ипотеку», - говорит он.

Игорь Додонов считает, что ипотечные ставки, по всей вероятности, начнут двигаться вверх и к осени вполне могут достичь района 12%.

Банки переиграли всех

Аналитики уверены, что больше всего от повышения ключевой ставки выиграют сами банки. Они не рискуют лишиться вкладчиков, так как финансовая система остается стабильной и инструменты для инвестирования в России сегодня ограничены. На рынке же кредитования они смогут получить для себя дополнительный доход.

По мнению Игоря Додонова, банки выиграют за счет увеличения показателя чистой процентной маржи. «Прогнозы, согласно которым суммарная прибыль сектора в этом году превзойдет результат очень успешного для него 2021 года, на мой взгляд, остаются вполне актуальными», - говорит он.

«Прибыль банковского сектора по итогам года действительно может превысить рекордные результаты 2021 года, - соглашается Павел Веревкин. - Причина заключается в совокупности факторов: отсутствии на рынке зарубежных конкурентов, сокращения расходов на резервы, валютной переоценки и т.д.».

Дмитрий Александров напоминает, что текущее движение ставок находится в пределах 1% и к концу года вряд ли превысит 10%. «Поэтому я бы не ждал резко роста прибыльности банковского сектора. Но текущая динамика и так сулит хорошие показатели для банков – особенно самых крупных, у которых не осталось конкурентов в виде зарубежных игроков», - заключил он.