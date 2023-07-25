Бунт генералов ВСУ положил конец «мясным штурмам»

«Мясные штурмы», которыми Киев шокировал после саммита НАТО, теряя свыше полутора тысяч солдат ежедневно в безрезультатных лобовых атаках на хорошо укрепленные российские позиции, в последние три дня прекратились. По мнению военного аналитика, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, враг сменил тактику, и теперь будет делать ставку на то, чтобы наносить ущерб нашим позициям артиллерийскими обстрелами, а не вступать в ближний бой.

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Такая информация приходит из-за линии фронта и формально подтверждается военными сводками МО РФ. Воскресенье, понедельник и первая половина вторника прошли, в основном, в артиллерийских дуэлях, а боестолкновений было всего несколько. Возле поселков Клещеевка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР) подразделения ВСУ попали в засады и потеряли суммарно около 160 военнослужащих, один танк, две самоходки и несколько автомобилей. На Краснолиманском направлении наши войска атаковали и нанесли поражение врагу в селах Кармазиновка, Ямполовка, Торское и Серебрянка. Его потери составили около 190 бойцов и десяток бронемашин. На Запорожском направлении российские военные выловили в «серой зоне» несколько диверсионных групп, уничтожив суммарно около 120 солдат противника, три бронемашины и одну самоходную пушку.

Сами же украинцы в эти дни не атаковали, но разнообразили обстрелы наших позиций вновь поставленными Вашингтоном кассетными и термобарическими бомбами. Это привело к росту потерь в наших рядах по сравнению с днями «мясных штурмов».

Из сводок МО РФ видно, что ВСУ за три дня не потеряли ни одного самолета, вертолета, РСЗО. Эта техника врагом в боевых действиях не использовалась. Однако Игорь Коротченко предостерегает от того, чтобы думать, будто враг успокаивается, а его вооружение подходит к концу.

«У Украины появились в большом количестве кассетные боеприпасы, носителями которых являются самые разные виды боевой техники, поэтому не нужно делать скоропалительных выводов, будто у врага закончилась авиация и реактивная артиллерия. Если ВСУ не использовали для обстрелов ту или иную технику, это не значит, что она закончилась. Не обязательно использовать РСЗО для метания кассетных бомб, эти системы можно поберечь. Войска ВСУ в эти дни использовали другие носители, которые вполне эффективны — тем более, что кассетные бомбы кратно увеличивают поражающее воздействие по сравнению с обычными», — говорит военный специалист.

По мнению офицеров, которые сталкивались с кассетными бомбами, их применение не увеличивает значительно число убитых, но радикально возрастает количество раненых. По информации, которой располагает «Эксперт», войска МО РФ до полудня вторника со своей стороны против врага кассетные бомбы еще не применяли. Но их поставка на фронт в любом случае делает войну более окопной. В том числе потому, что часть боекомплекта такой бомбы остается лежать в качестве мин и замедляет любое продвижение живой силы.

По словам Коротченко, Украина продолжает наступление, враг по-прежнему достаточно силен и действует напористо. Но он поменял тактику. Применение мобильных пехотных групп, усиленных бронетехникой, оказалось неэффективным против российской обороны, и теперь противник будет стараться терзать и истреблять ее американским варварским оружием в надежде превратить линию обороны в кашу.

«Но ударный кулак для наступления ВСУ никуда не делся, он по-прежнему существует и еще не был пущен в ход. Поэтому на подготовку к наступлению врага мы должны отвечать эффективной контрбатарейной борьбой», — говорит Коротченко.

Ранее президент России заявлял, что у нас тоже есть кассетное оружие.

Вместе с тем, изменение тактики ВСУ объясняется не только появлением у них неконвенционального оружия.

Источник за линией фронта рассказал военному стрингеру Игорю Моисееву, что после «мясных штурмов» верхушка ВСУ устроила генеральский бунт, свергнув раненого Залужного и исполнявшего его обязанности Сырского.

«Президенту Зеленскому и его "чекистам " взбунтовавшиеся генералы доложили, что Сырский — агент Кремля. Что у Сырского в России есть тайная жена и их ребенок, и на эту удочку командующего СВУ поймали российские спецслужбы», — сказал «Эксперту» Игорь Моисеев.

Генералы убедили Зеленского, что Сырский убивает по полторы-две тысячи украинских солдат в день по заказу Кремля.

«Зеленский пошел на поводу у генералов. Они ему предложили кандидатуру нового фактического командующего, — рассказывает Моисеев версию, пришедшую из-за линии фронта. — Теперь командование принял генерал-лейтенант Роджер Клутье, бывший командующий сухопутными войсками союзников в Европе и Сухопутными войсками США в Африке. Вашингтон уже прислал его на Украину, поскольку этот генерал не любит управлять войной удаленно.»

По словам Моисеева, в войсках Украины к Клутье относятся по-разному. С одной стороны, есть уважение, что он лично командовал обороной Мариуполя и «Азовом», находясь вместе с нацистами на боевых позициях. С другой стороны, в итоге он не смог предотвратить панику на хорошо укрепленной «Азовстали», в результате чего подчиненные избили своего генерала до полусмерти и пошли сдаваться. Сам же генерал побывал в ФСБ, после чего его обменяли на российских военнопленных.

