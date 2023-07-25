Усиление ответственности и увеличение возраста: депутаты приняли пакет законопроектов о призывниках

Депутаты Госдумы приняли пакет законов и поправок, регулирующих воинский учет. В частности, границы для призывного возраста в России расширяются с 18 лет до 30 лет, кроме того, существенно повышаются штрафы за неявку и непредоставление сведений в военкомат.

Статья по теме: Презумпция вручения повестки

«С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает. Нижний предел призывного возраста остается прежним. Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, остаются в запасе и не подпадут под призыв в 2024 году», — пояснили в Госдуме.

Поправки были внесены и в Кодекс об административных правонарушениях. С 1 октября текущего года неявка в военкомат по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тыс. рублей), а за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас — от 500 руб. до 3 тыс. рублей). За уклонение от медобследования штрафы вырастут до 15-25 тыс. рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч); за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета они составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч). Призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия в организации таких оповещений и явок влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере 60-80 тыс. рублей, на юрлиц — 400-500 тысяч. Кроме того, увеличиваются штрафы за непредоставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову. Для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 350 до 400 тысяч.

Госдума также приняла в окончательном чтении законопроект, устанавливающий запрет выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Документ также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток.

