Сжиженный газ в Европе никому не нужен

Спрос на сжиженный газ (СПГ) в Европе сейчас настолько низкий, что трейдеры предпочитают его не разгружать и держат на газовозах в море. Объем газа на воде сейчас максимальный за два месяца: на этой неделе объем газа, находящийся на кораблях более 20 дней, превысил, пишет Bloomberg, 3,1 млн тонн, что намного выше среднего недельного показателя в этом году.
Создавшейся ситуации очень рады в Азии, потому что танкеры с «голубым» топливом направляются сейчас в основном туда.
Слабый спрос на газ в Старом Свете вполне объясним. Во-первых, подземные газовые хранилища (ПГХ) на континенте несмотря на то, что еще не даже не закончился июль, сейчас наполнены на 84%. Во-вторых, с севера континента в полном объеме поступает норвежский газ. Ну и в-третьих, дела у главного потребителя газа в Европе – промышленности идут неважно.
Главные европейские газовые фьючерсы 25 июля после рывка цен днем ранее на 8,5% колебались в районе 30 долларов за МВт-час (315 долларов за тысячу кубов). Сегодня к 9.30 утра они подорожали на бирже в Амстердаме на 1,5% до 31 доллара за МВт-час.
Эксперты объясняют мощный вчерашний рывок ростом напряженности на Украине, профилактическими работами на газовой инфраструктуре в Норвегии, и страшной жарой, которая царит сейчас на юге континента. Несмотря на столь приличный рывок цена газа сейчас все равно почти на 60% ниже, чем она была в начале 2023 года. Спрос на «голубое» топливо слабый. Это значит, что на рынке сейчас больше газа, чем требуется.
Несмотря на все данные, свидетельствующие, что с газом проблем сейчас у европейцев нет, эксперты считают, что угроза повторения в определенной мере прошлогоднего энергетического кризиса сохраняется. Если во время отопительного периода на континент придут продолжительные волны холода так же, как сейчас это делает жара, то спрос на газ в Старом Свете вспыхнет с новой силой, считает газовый аналитик Independent Commodity Intelligence Services Алекс Фроли, так же, как конкуренция за СПГ между Европой и Азией.
«Потеря российского трубного газа,- объясняет он,- остается громадным структурным изменением, компенсировать которое пока еще не удалось».