Сжиженный газ в Европе никому не нужен

Спрос на сжиженный газ (СПГ) в Европе сейчас настолько низкий, что трейдеры предпочитают его не разгружать и держат на газовозах в море. Объем газа на воде сейчас максимальный за два месяца: на этой неделе объем газа, находящийся на кораблях более 20 дней, превысил, пишет Bloomberg, 3,1 млн тонн, что намного выше среднего недельного показателя в этом году.

Создавшейся ситуации очень рады в Азии, потому что танкеры с «голубым» топливом направляются сейчас в основном туда.