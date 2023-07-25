Наполненные газовые хранилища могут не спасти Европу зимой

Цены на газ в Европе в целом снижаются уже как минимум полгода. Даже сейчас, когда юг континента изнывает от небывалой жары и когда должен резко вырасти спрос на электроэнергию, а вместе с ним и на газ, который используется для ее выработки, цены на газ не рванули вверх, как прогнозировали весной многие эксперты. При этом, в ходе идущей полным ходом подготовки к зиме энергетики продолжают закачивать газ в подземные газовые хранилища, которые, как и в прошлом году, будут наполнены задолго до установленного Еврокомиссией срока. Создается впечатление, что все складывается для Европы очень даже неплохо и можно не ждать повторения прошлогоднего энергетического кризиса и спокойно перевести дух. Тем не менее, эксперты, правда, сейчас таких специалистов стало гораздо меньше, чем было еще весной, призывают не расслабляться и быть готовыми в конце года опять к скачку цен на «голубое» топливо и электроэнергию.

Очередным «паникером» стал директор самого оживленного европейского порта – голландского Роттердама Будевийн Симонс, предупредивший европейцев о трудной зиме впереди.