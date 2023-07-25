Наполненные газовые хранилища могут не спасти Европу зимой

Цены на газ в Европе в целом снижаются уже как минимум полгода. Даже сейчас, когда юг континента изнывает от небывалой жары и когда должен резко вырасти спрос на электроэнергию, а вместе с ним и на газ, который используется для ее выработки, цены на газ не рванули вверх, как прогнозировали весной многие эксперты. При этом, в ходе идущей полным ходом подготовки к зиме энергетики продолжают закачивать газ в подземные газовые хранилища, которые, как и в прошлом году, будут наполнены задолго до установленного Еврокомиссией срока. Создается впечатление, что все складывается для Европы очень даже неплохо и можно не ждать повторения прошлогоднего энергетического кризиса и спокойно перевести дух. Тем не менее, эксперты, правда, сейчас таких специалистов стало гораздо меньше, чем было еще весной, призывают не расслабляться и быть готовыми в конце года опять к скачку цен на «голубое» топливо и электроэнергию.
Очередным «паникером» стал директор самого оживленного европейского порта – голландского Роттердама Будевийн Симонс, предупредивший европейцев о трудной зиме впереди.
«Предстоящая зима все равно может быть трудной»,- приводит выдержку из его интервью Bloomberg.
Будевийн Симонс не исключает вероятности того, что европейским странам в конце года вновь придется тратить огромные деньги на закупки сжиженного газа (СПГ). Он не оригинален в объяснении своего тревожного прогноза. Директор порта приводит две главные причины, которые могут усложнить для европейцев зимние месяцы. Это холодная погода и рывок китайской экономики, которая в последние месяцы начала замедлять восстановление после отмены в конце прошлого года коронавирусных ограничений.
От прогноза Будевийна Симонса не следует отмахиваться как от очередного паникера, потому что он не «диванный» эксперт, а практик, возглавляющий Роттердамский порт уже почти три года. «Ворота в Европу», как нередко называют порт Роттердама, к слову, сыграл важную роль и в увеличении импорта СПГ после 24 февраля 2022 года. Симонс лучше всех знаком с логистикой в том числе и энергоресурсов и сырья и проблемами главного европейского порта. Проблемы в этом году касаются даже не газа (по крайней мере, пока), а логистики и торговли, которая в первой половине текущего года находилась под сильным давлением инфляции и замедления глобальной экономики.
На прошлой неделе Роттердамский порт сообщил о снижении грузооборота в январе-июне 2023 года на 5,5% до 220,7 млн тонн. Снижение произошло, главным образом, за счет угля, контейнеров и ряда товаров. Экономисты порта ожидают приблизительно такое же незначительного снижения грузооборота и по итогам всего года.
«Если все будет идти, как сейчас,- подчеркнул Будевийн Симонс,- то во второй половине года может быть медленное и незначительное восстановление. Многое в этом отношении будет зависеть от цен на энергоносители и электроэнергию, а также от инфляции».