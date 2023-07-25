Зеленый переход угрожает промышленности Германии, считает немецкий бизнес

Пожалуй, нелегко сейчас найти даже среди энергетиков противников зеленого перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. Однако страсти по этому вопросу кипят нешуточные. Противников «озеленения» энергетики и всей экономики, которые, правда, предпочитают, чтобы их называли осторожными людьми, беспокоит скорость, с которой политики говорят о переходе к «зеленой» энергетике.

Наиболее нетерпелива в отношении зеленого перехода Европа, которая явно стремится стать лидером в этом дорогостоящем, но необходимом процессе. В самой же Европе одним из лидеров по нетерпению является Германия.

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Естественно, имеется немало противников быстрого зеленого перехода и в ФРГ. Причем, особенно много их среди бизнесменов и экономистов, которые лучше обывателей понимают, какие угрозы для экономики таит в себе торопливость в этом деле. Одним из тех, кто призывает не торопиться, является глава крупного машиностроительного концерна Voith Group Торальф Хааг, считающий, что чересчур агрессивный подход к зеленому переходу может сильно навредить немецкой экономике и способствовать деиндустриализации Германии. Дорогая электроэнергия, высокие зарплаты персонала и чересчур активные бюрократы с их правилами и постановлениями могут вынудить многие немецкие компании переносить производство в другие страны.

Президент и генеральный директор Voith Group рассказал в интервью изданию Die Welt о проблемах, с которыми пришлось столкнуться Германии. Voith, в сферу интересов которого, кроме машиностроения, входят энергетика и бумажная отрасль, по его словам, в целом пока довольно успешно противостоял рецессии. Известного промышленника сейчас больше беспокоит не его холдинг, а немецкая экономика. Больше всего Торальфа Хаага тревожит снижение конкурентоспособности экономики ФРГ и привлекательности страны для инвесторов из-за рубежа, а также энергетическая политика правительства Шольца. Агрессивный переход к возобновляемым источникам энергии он дипломатично назвал «проблематичным».

«Задачи поставлены амбициозные,- пояснил Хааг.- Сейчас необходимо «разобраться» с бюрократами и ускорить процесс выдачи разрешений и выполнения (решений). То, как сейчас все работает, в долгосрочной перспективе не даст никаких результатов».

Торальф Хааг пожаловался корреспонденту на трудности с инвестициями, которые растут с каждым днем.

«Если честно, то сейчас, когда дело доходит до строительства новых предприятий, нам зачастую приходится выбирать Восточную Европу, Азию или США, потому что в Германии очень дорогая энергия и очень высокие зарплаты у рабочих. При этом еще и усиливается бюрократическая зарегулированность».

Он объяснил, что его компании за два последних года только для выполнения новых бюрократических требований регуляторов пришлось нанять в администрацию 30 новых сотрудников.

Для того, чтобы продолжать инвестировать большие средства в немецкую экономику, пояснил Хааг, власти должны самым кардинальным образом изменить условия ведения бизнеса.

«К сожалению, я сейчас не вижу никаких признаков этого»,- подчеркнул он.

По его мнению, опасность деиндустриализации Германии и снижения деловой активности по мере ухода немецких компаний в другие страны сейчас «очень высока».

«Мы сейчас каждый день видим, что промышленные компании инвестируют не в Германии, а в других странах и на других континентах,- объясняет Торальф Хааг.- Администрации и инжиниринг могут оставаться в Германии, но производство, наиболее важная составляющая экономики, переносят в другие страны. В результате немецкая экономика теряет не только свою ДНК, но и потенциал для будущего».

Опасения Хаага не плод его воображения, их подтверждает статистика. На прошлой неделе, например, Федеральная ассоциация средних предприятий (BVMW) опубликовала результаты опроса, пишет Oil Price. Согласно им каждый четвертый (26%) директор средней компании в ФРГ думал над тем, чтобы закрыть бизнес; а 22%, т.е. каждый пятый подумывает над переводом производства за границу. Директора приводили в качестве объяснения «дезертирства» усиление бюрократии и высокие налоги.

В первом квартале значительно сократились количество новых заказов и промышленное производство. Промпроизводство снизилось в марте, например, по сравнению с февралем на 10,7%. Нервничают и потребители, которых тревожит то, что инфляция в июне вернулась к 6,8%.