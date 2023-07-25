Право Скандалы США Джозеф Байден

Импичмент Байдену не так далек, как могло показаться

25 июля 2023, 22:44

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поддержал во вторник идею импичмента президенту Джозефу Байдену

ALEX BRANDON/AP/TASS
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти

Скандал вокруг предполагаемой причастности главы американского государства и его сына к коррупционным схемам, связанным с деятельностью украинской энергетической компании Burisma набирает обороты.

Глава нижней Палаты американского Конгресса заявил во вторник, 25 июля, что идея инициировать импичмент президенту вызвана необходимостью объективного расследования возможной причастности Джо Байдена и его сына Хантера к коррупционной деятельности.

«Необходимо выяснить истину, – заявил Кевин Маккарти на встрече с журналистами. – И есть только один способ, которым Конгресс может это осуществить: инициировать процедуру импичмента. Это даст возможность получить всю информацию и республиканцам, и демократам.»
 
Процедура импичмента, отметил Маккарти, значительно расширит возможности Конгресса по сбору полной информации, необходимой для объективного расследования.


 