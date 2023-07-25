Дмитрий Песков оценил предложение прибалтийской стороны по экспорту украинского зерна

Экспорт украинского зерна странами Прибалтики через свои порты является их суверенным правом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для журналистов.

«Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать», — приводят СМИ слова представителя Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, по известным причинам. «К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не была исполнена. Поэтому это невозможно», — сказал он, напомнив, что президент России обозначил условием возобновления сделки выполнение российских условий.

Напомним, Россия прекратила свое участие в зерновой сделке 17 июля. Минобороны РФ заявило, что с 18 июля будет считать любые суда, направляющиеся из украинских черноморских портов и обратно, потенциальными военными целями.