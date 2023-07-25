Минприроды признало самое распространённое химическое вещество природным ископаемым

Минприроды внесло водород в «Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод». В ведомстве пояснили, что это позволит проводить геологоразведку по поиску участков для добычи его из недр, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на комментарий представителя Минприроды.

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«На данный момент нет сведений о потенциальных запасах и ресурсах водорода в недрах, о том, как водород аккумулируется в недрах, масштабах и интенсивности водородной дегазации недр. Включение позиции "водород природный" в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод даст возможность выполнять геологоразведочные работы и находить перспективные участки для добычи водорода из недр», — рассказали информагентству в министерстве.

При этом в Минприроды признают, что добыча природного водорода — наиболее экологически чистая технология его получения по сравнению с паровой конверсией метана или газификацией угля, при которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ.

В ведомстве отметили, что поиск и добыча природного водорода может существенно снизить затраты на его получение, и данный способ является перспективным наряду с бытующим ныне: добычей водорода из воды, природного газа и угля.

Министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике, академик РАН Сергей Глазьев еще в ноябре 2021 года написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать технологию прямой добычи водорода из недр Земли. В Минприроды тогда заявили РБК, что никаких скоплений водорода в России не выявлено. Тем не менее, министерство согласилось на проработку этой идеи с привлечением геологических институтов РАН. Глава правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил рассмотреть данную инициативу вице-премьеру Александру Новаку и главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову.

