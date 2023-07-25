Московская компания планирует увеличить выпуск орехов в 1,5 раза до 200 тыс. единиц по итогам 2023 года

Столичный производитель орехов «Амидис Групп» в январе-июне 2023 года увеличил производство продукции на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 108 тыс. упаковок. По итогам 2023 года компания планирует выпустить на 56% больше орехов, чем в 2022 году – до 200 тыс. упаковок орехов. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Рост показателей произошел благодаря расширению ассортимента обжаренных в натуральных специях орехов до 153 позиций. Товары производителя представлены на крупных маркетплейсах, в торговых и розничных сетях. Орехи пользуются спросом у покупателей, следящих за своим питанием, отметили в пресс-службе.

По словам гендиректора «Амидис Групп» Михаила Сморща, при производстве используются только натуральные специи, за счет чего орехи получают уникальный вкус. Кроме того, компания обжаривает орехи без использования масла, что помогает сохранить полезные вещества. Это делает снеки вкусным источником белка и других питательных элементов. В ассортименте компании присутствуют орехи с морской солью, паприкой и томатом, кайенским перцем, чесноком и базиликом, лимоном, имбирем, корицей и многими другими вкусами, добавил он.

В Москве работают почти 4 тысячи промышленных площадок, из которых более 250 предприятий выпускают пищевую продукцию, отметил Овчинский. Компании этой отрасли активно инвестируют в собственное развитие – модернизируют площадки и расширяют ассортимент, что приводит к росту производства, сообщил руководитель департамента.

Предприятия столицы могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. В их числе субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.