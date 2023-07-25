МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5%, что на 0,8% выше по сравнению с апрельскими ожиданиями. Прогноз глобального ВВП тоже улучшен — на 0,2%, до уровня 3%. Это следует из доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.

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«Прогноз по [экономическому росту] России на 2023 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,8 п. п., до 1,5%, что отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие. Эту силу объясняет крупное денежно-кредитное стимулирование», — говорится в докладе.

Прогноз по ВВП РФ на 2024 год специалисты МВФ оставили без изменений, на уровне 1,3%.

Прогноз по росту глобального ВВП в текущем году улучшен по сравнению с апрельским докладом на 0,2%, до 3%. На 2024 год прогноз не изменился, рост мировой экономики должен составить тоже 3%.

«Недавнее урегулирование противостояния с потолком долга США и предпринятые ранее в этом году решительные действия властей по сдерживанию волнений в банковской сфере США и Швейцарии снизили непосредственные риски потрясений в финансовом секторе. Однако баланс рисков для глобального роста по-прежнему смещен в сторону понижения», — говорится в исследовании.

Прогноз по темпам роста экономики ЕС улучшен до 0,9% в текущем году и до 1,5% в следующем (после 0,8% и 1,4% соответственно). ВВП США должен увеличиться на 1,8% в текущем году и на 1% в следующем (после 1,6% и 1,1% в апрельском прогнозе). В МВФ ожидают, что ВВП Китая вырастет на 5,2% в текущем году и на 4,5% в следующем. В отношении этой страны прогноз не изменился.

В МВФ полагают, что средняя цена барреля нефти в текущем году составит $76,43, а в следующем — $71,68.

«Цены на нефть выросли на 39% в 2022 году. Прогнозируется, что они упадут примерно на 21% в 2023 году, отражая замедление глобальной экономической активности», — уточнили в МВФ.

