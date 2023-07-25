Названы условия, при которых переводы самому себе будут бесплатными

Переводы между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными, если они будут совершены онлайн по номеру счета или по номеру телефона через СБП, следует из законопроекта, который приняла Госдума во втором чтении. Это положение вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования закона, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Можно будет без комиссии переводить деньги в пределах 30 млн рублей в месяц по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В то же время новые правила не будут распространяться на переводы, которые человек совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция, а также на переводы по номеру карты, поскольку в этом случае не всегда возможно определить получателя средств», — пояснили в Центробанке.

Кроме того, согласно поправкам, вносимым в ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитные организации будут обязаны не позднее чем за пять дней информировать клиента об окончании срока вклада, чтобы деньги не «зависали» на условиях до востребования, если клиент забыл о пролонгировании.

Регулятор также уточнил, что поправки о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через девять месяцев после официального опубликования закона, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через шесть месяцев.

