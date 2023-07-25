Нефть, похоже, ломает наконец нисходящий тренд

Вчера, на первый взгляд, без особых новостных поводов, цены на нефть резко подскочили. Вечером североморская смесь Brent прибавляла 3,27%, достигнув $83,16 за баррель. Это ее максимальное значение c 19 апреля. Но оно только выглядит парадоксальным – у роста есть и техническая, и фундаментальная основа. И Brent, и техасская WTI в этот момент находились выше 200-дневной скользящей средней. Вчера это случилось впервые с августа прошлого года, что не могло не привлечь внимания участников рынка.

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Шансы на нечто подобное в этом году были лишь в апреле – через пару недель после неожиданного для спекулянтов воскресного решения участников ОПЕК+ о сокращении добычи. «Медведи» в тот раз понесли колоссальные потери: по данным CFTC, короткие позиции спекулянтов по нефти оказались на четырехлетнем максимуме. Был мощный гэп вверх, Brent ушла выше $85, но преодолеть ключевое техническое сопротивление ей так и не удалось.

В итоге к маю котировки рухнули почти до $71. Два месяца Brent колебалась в диапазоне примерно $73–77, пока не вышла из него всего 2 недели назад. И если нефти удастся закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, то это будет серьезная заявка на попытку слома нисходящего тренда, стартовавшего более года назад.

«Движение выше 200-дневной скользящей средней обычно ведет к покрытию коротких позиций и привлекает трейдеров, ищущих новые точки входа», – говорил вчера Reuters директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho Bank Боб Яугер.

Но есть у этого роста и вполне фундаментальные основания. Трейдеры увидели явные свидетельства того, что решение Саудовской Аравии и России сократить поставки оказало влияние на физические рынки. И в июле цена нефти зачастую росла даже на фоне снижения других рисковых активов, на которые влияли опасения продолжения подъема ставок ФРС.

Саудовская Аравия значительно повысила цены на свою нефть в июне и в июле. В итоге, например, нефтеперерабатывающие заводы в Атлантическом бассейне начали искать альтернативы, что привело к резкому росту цен уже на североморскую Brent. При этом в США начался автомобильный сезон, поддерживая спрос на WTI и другие сорта.

К росту спроса на бензин добавились надежды на меры стимулирования экономики, к которым намерены прибегнуть китайские власти. Последнее предположительно должно нивелировать падение потребностей в нефти в случае входа в рецессию европейской или американской экономики. К тому же ОПЕК+ показал желание и способность оперативно реагировать на падение спроса.

«Комментарии из Китая разочаровывают некоторые рынки, – говорила вчера Bloomberg старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth Ребекка Бабин. – Но тот факт, что мы видим стимулы, что делается хоть что-то для поддержки экономики – это позитив для нефти, потому что рынок не учитывал эти стимулы в цене.»

Вчера к этому – как это бывает всегда, когда особых новостей нет – добавились и разговоры о росте геополитической напряженности, включающие уже не только Россию, но и Северную Корею. Но единственной реальной новостью стала авария на нефтеперерабатывающем заводе Exxon в Батон-Руж.

На фоне ожидаемого завтра подъема ставки ФРС (а послезавтра – ЕЦБ) это могло показаться недостаточным для такого роста. Принято считать, что ужесточение денежно-кредитной политики охлаждает экономику и снижает спрос на нефть. Но в данном случае есть еще один нюанс.

Рост ставок меняет структуру нефтяного рынка. Для перерабатывающих и торговых компаний стоимость хранения нефти стала намного выше, чем во времена околонулевых ставок. И история говорит, что это ведет к падению запасов нефти.

В прошлом, по расчетам директора по исследованиям Energy Aspects Амриты Сен, в развитых странах они сокращались на 10 млн баррелей в годовом исчислении при каждом повышении ставок на 1 процентный пункт. А с марта 2022 года ставки, например, в США выросли на все пять. И дальнейший подъем только усугубит эффект.

При этом все понимают, что американские компании, добывающие сланцевую нефть, теперь не бросятся восполнять ее дефицит. В 2010-х годах рост ее производства мало что дал их акционерам. И им теперь совсем не нравится рост долгов на фоне увеличения вложений во все новые скважины. Во время пандемии это привело к банкротству многих сланцевиков, а выжившие не склонны гнаться за увеличением добычи любой ценой. Так что нет ничего странного в том, что в последние недели число скважин в США преимущественно сокращается.

«Несмотря на то, что очередное повышение ставки ФРС на этой неделе может привести к некоторой краткосрочной волатильности цен, мы ожидаем, что ужесточение рыночных условий в связи с сокращением поставок ОПЕК и усиление рыночных спекуляций о дальнейших стимулах в Китае продолжат подталкивать цены вверх», — пишут аналитики National Australian Bank.

