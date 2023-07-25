Правительство ввело ввозные ограничения по ряду товаров из недружественных стран

Правительство РФ повысило ставки ввозных пошлин на вино, фанеру, глицерин и стройдетали из полиуретана, а также ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Ответные меры на западные санкции будут действовать до конца текущего года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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«В отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5% до 20% но не менее $1,5 за литр ставки ввозных таможенных пошлин», — сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что отечественные виноделы активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок. По итогам прошлого года производство вина в России увеличилось с 43 до 50 млн дал. Площадь виноградников составила 82,2 тыс. га, в этом году она должна вырасти еще на 2 тыс. га. Кроме того, увеличиваются поставки винной продукции из дружественных и нейтральных стран. Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%, в этом году имеется значительный потенциал для увеличения поставок из Южной Африки.

«В отношении глицерина очищенного ставка ввозной пошлины составит 35% вместо действующей 5%. По информации Минпромторга России, на рынок начали поставлять очищенный глицерин по заниженной стоимости, что вызвало сложности для продажи отечественной продукции», — отметили в ведомстве.

Ставка ввозной пошлины на фанеру устанавливается в размере 50%, а ставка в размере 35% – на строительные детали из полиуретана. В Минпромторге полагают, что реализация данной меры позволит увеличить использование отечественной древесины в производстве фанеры, позволит сохранить кадры и будет способствовать развитию отрасли.

«Также вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции», — сообщили в Минэкономразвития.