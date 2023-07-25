Пресечена попытка ВСУ атаковать корабль Черноморского флота, заявили в Минобороны

Неудачей окончилась ночная попытка со стороны Украины атаковать российский патрульный корабль «Сергей Котов» надводными беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны заявили, что в ходе отражения атаки «Сергей Котов» уничтожил оба дистанционно-управляемых катера противника огнем из штатного вооружения, на дистанции 1000 и 800 метров. «Пострадавших нет. Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — сообщает МО РФ.

Напомним, 17 июля киевский режим атаковал морскими беспилотниками Крымский мост, в результате чего были жертвы среди мирного населения.