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России необходим серьезный разворот на Восток, считает Мишустин

25 июля 2023, 10:11

Премьер правительства поручит ряду ведомств принять меры по расширению провозной мощности транспортных коридоров

Сайт правительства РФ

Для решения стоящих перед страной задач России важен разворот на Восток. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, в ходе встречи с работниками Улан-Удэнского локомотиворемонтного завода. 

«На сегодняшний день без, скажем так, серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно», — сказал Мишустин, добавив, что даже в условиях беспрецедентного санкционного давления необходимо выполнить национальные цели развития. 

Премьер также заявил, что необходимо увеличивать провозные мощности, развивать портовую инфраструктуру, для увеличения грузопотока.

«Без увеличения провозной мощности нам не справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе, по расширению провозных мощностей для Восточного полигона. [...] Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты устойчивого заказа для расширения мощности», — сказал глава Мишустин и добавил, что соответствующее поручение будет в правительстве сформулировано. 

Напомним: после введения экономических санкций против России со стороны недружественных государств, руководство страны неоднократно заявляло о необходимости интенсивнее развивать торговые отношения со странами Азии, где главным российским партнёром должен стать Китай.
 