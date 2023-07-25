России необходим серьезный разворот на Восток, считает Мишустин

Для решения стоящих перед страной задач России важен разворот на Восток. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, в ходе встречи с работниками Улан-Удэнского локомотиворемонтного завода.

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«На сегодняшний день без, скажем так, серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно», — сказал Мишустин, добавив, что даже в условиях беспрецедентного санкционного давления необходимо выполнить национальные цели развития.

Премьер также заявил, что необходимо увеличивать провозные мощности, развивать портовую инфраструктуру, для увеличения грузопотока.

«Без увеличения провозной мощности нам не справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе, по расширению провозных мощностей для Восточного полигона. [...] Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты устойчивого заказа для расширения мощности», — сказал глава Мишустин и добавил, что соответствующее поручение будет в правительстве сформулировано.

Напомним: после введения экономических санкций против России со стороны недружественных государств, руководство страны неоднократно заявляло о необходимости интенсивнее развивать торговые отношения со странами Азии, где главным российским партнёром должен стать Китай.

