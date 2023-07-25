Российские войска отбивают попытки ВСУ вернуть утраченные позиции и продолжают наносить удары противнику

Группировка российских войск «Центр» за сутки отразила 10 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, где противник пытался вернуть себе утраченные рубежи. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Украинские войска понесли серьезные потери, часть военнослужащих ВСУ предпочла сдаться в плен, сказал он.

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«На Краснолиманском направлении в районе Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции. В результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии группировки "Центр" потери противника составили свыше 100 боевиков, 14 военнослужащих сдались в плен, уничтожены 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап», — сообщил Савчук.

По словам представителя Минобороны, на Сватовском направлении войска российской группировки наносили огневое поражение противнику силами авиации, артиллерии, а также при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Под огонь российских подразделений попали штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, которые также понесли потери в живой силе и технике.

Напомним, Донецкий фронт остается одним из самых горячих направлений ведущихся боевых действий. Как ранее сообщало Минобороны, российские войска изматывают противника активной обороной.

