Рынок акций: никакой логики нет, а рост — есть

Российский рынок акций открылся сегодня мощным ростом, который получил второе дыхание ближе к занавесу торгов. За день Индекс Мосбиржи прибавил 1,3%. При этом никаких поводов для такого сильного движения индикатора не было. Важных внутренних корпоративных новостей сегодня трейдеры не услышали, западные рынки, включая нефть, очень слабо подрастали в преддверии оглашения завтрашнего решения ФРС США по ставке.

Финансисты практически уверены, что завтра Федрезерв повысит ставку на 0,25 п.п., а его глава Джером Пауэлл на последующей пресс-конференции прозрачно намекнет, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики заканчивается. Такой сценарий уже заложен в котировки большинства рисковых инструментов, но если прогнозы оправдаются, то по основным мировым активам может прокатиться волна роста.

Наиболее важным из этих инструментов для нас является нефть. Аналитики осторожно прогнозируют, что ее стоимость может двинуться в район $87–88 за баррель, где расположено техническое сопротивление. Сегодня же нефть выросла относительно вчерашнего закрытия на полпроцента до $83.

Таким скудным результатом, да еще в совокупности с укрепившимся рублем, сложно объяснить хороший подъем котировок акций нефтяных компаний. Так, «Лукойл» и «Газпромнефть» за основную сессию подорожали примерно на 1,8% каждая, а «Роснефть» — на 0,9%. Вчера нефть прибавила аж 2,5%, но «Лукойл» завершил основные торги без изменений, а «Роснефть» с «Газпромнефтью» вообще подешевели.

Из высоколиквидных акций лучшими были бумаги Московской биржи, подорожавшие на 3,3%. Некоторые аналитики объясняют их рост тем, что биржа выиграет от повышения ключевой ставки Банка России.

Это действительно так. Московская биржа получает львиную долю доходов от размещения свободных средств, и ее прибыль от этого направления возрастет с ростом процентных ставок. Вот только решение повысить ставку ЦБ принял еще в пятницу, а предыдущие два дня бумага не стала отыгрывать этот драйвер роста.

В лидерах же роста были не очень ликвидные бумаги золотодобытчика «Селигдара», подорожавшие на 15%. Здесь продолжают отыгрываться сильные результаты деятельности компании и амбициозные планы на будущее.

На второй строчке рейтинга самых «зеленых» бумаг расположился Банк «Санкт-Петербург». С 7 июля в бумаге наблюдается настоящее ралли, за время которого она подорожала на 30%, в том числе сегодня — на 7,5%. От эмитента ждут сильной финансовой отчетности за полугодие и щедрых дивидендов. С 14 июля акция регулярно обновляет исторический максимум, поэтому прогнозировать ее дальнейшее движение очень трудно.

Тройку лидеров роста замкнули бумаги «М.Видео». Компании совсем не на пользу пойдет повышение процентных ставок, снижающее доступность кредитов, и падение курса рубля в этом году — все это увеличит цены товаров и тем самым уменьшит спрос. Так что «М.Видео» сегодняшний рост выглядит нелогичным.

Тоже самое можно сказать и про бумаги сильно закредитованного «Озона», расходы на обслуживания долга которого возрастут с подорожанием стоимости кредитов. Но и эта бумага сегодня выросла на 3,5%.

Слабым можно назвать рост рубля к доллару — всего на 0,4%. Сейчас самое время увеличения продажи валюты со стороны экспортеров, которым нужно платить налоги в бюджет. Но, похоже, рубли им не особо нужны.

Вишенкой же на сегодняшнем торте аномальности стали акции металлургов. Обычно они снижением реагируют на укрепление рубля, но сегодня акции НЛМК взлетели на 2,6%, а «Северстали» — на 2,4%.

Таким образом, можно констатировать, что рынок в последние дни стал мало предсказуемым, поэтому и дальнейшую ее динамику прогнозировать сложно. Но многие аналитики по-прежнему рекомендуют задумываться о фиксации части среднесрочной прибыли при уходе Индекса Мосбиржи к отметке 3000 пунктов, до которой осталось расти чуть менее 25 пунктов.